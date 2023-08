A 400 éves „vámpírgyereket” lakattal a lábán temették el

Az 5-7 évesnek becsült gyereket a 17. században temették el az „elhagyott lelkek” és a szegények temetőjében. A maradványokat alig néhány méterre találták meg a tavaly felfedezett „vámpírnő” csontvázától, akit nagyjából ugyanabban az időben temettek el sarlóval a nyakára erősítve, szintén lakattal a lábán.

Valószínűleg így akarták a sírba rögzíteni a halottakat. A lakat azt bizonyítja, hogy az emberek félhettek ettől a gyermektől a halála után. A szokatlan vagy hirtelen halált elszenvedett gyerekektől azért tartottak, mert hitük szerint szellemként visszatérhettek

– mondta a Live Science-nek Dariusz Polinski, az ásatásokat vezető régész.

Ugyanebben a temetőben egy harmadik lakat is előkerült, bár a közelében csak szétszórt csontokat találtak.

A helyszínen nem volt másik hasonlóan eltemetett gyermekcsontváz, és valószínűleg ez az egyetlen ismert példa ilyen temetésre Európában – mondta Poliński, aki kollégáival már körülbelül 100 sírt feltárt Pienben.

Szerinte ez a temető a szegények és az „elhagyott lelkek” nyughelye volt, akik nem kerülhettek a templom közelébe, még ha módosak is voltak, akkor sem. A tavaly feltárt, vámpírnak titulált nő biztos, hogy nem volt szegény, aranyszálakat találtak a ruháiban, és aranyfoltokat a koponyáján, ami arra utal, hogy aranyat tartalmazó gyógyszerrel kezelhette magát. Polinski hangsúlyozza, hogy a mai vámpír elnevezés hiába is ragadt rá a két leletre, nem találó, mert akkoriban még nem úgy tekintettek a vámpírokra, mint ma. Történetek ugyan keringtek róluk róluk, de XIV. Benedek pápa és Mária Terézia is kiállt amellett, hogy csak a képzelet szüleményei.

Több másik gyerekcsontot is találtak a helyszínen, volt olyan, amelynek állkapcsa zöld színben játszott, valószínűleg azért, mert az általános temetkezési hagyománynak megfelelően rézpénzzel a szájában temették el.