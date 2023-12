Sok minden megzavarhatja az éjszakai alvást, a horkolástól kezdve az alvajárásig – és az álom közbeni beszéd is ezek közé a jelenségek közé tartozik. A horkoláshoz hasonlóan azonban ez általában nem az alvót zavarja, hanem azt, aki a környezetében tartózkodik. Normális alvás közben beszélni? – teszi fel a kérdést a Maxisciences.

Az alvás közbeni beszéd, más néven somniloquy, az American Academy of Sleep Medicine szerint igen elterjedt éjszakai viselkedés. Kelly Glazer Baron klinikai pszichológus, a Utah-i Egyetem alvásgyógyászati programjának igazgatója azt mondja, az alkalmi éjszakai beszéd normális, és nem kell miatta aggódni, de ha rendszeresen előfordul, akkor akár valami súlyos betegségnek is lehet a tünete.

A beszédet indukálhatja stressz vagy alkohol, mert ezek megzavarják a nyugodt pihenést, de a baj orvosolható rendszeres alvási ütemterv felállításával, vagy természetesen a legkézenfekvőbb megoldásokkal: az alkohol fogyasztásának korlátozásával, a kék fényt kibocsájtó eszközök alvás előtti kerülésével, a koffein és a testmozgás esti hanyagolásával.

De az alvási apnoe – amikor rövid időre leáll alvás közben a légzés – is okozhatja a beszédet, mert az ember emiatt éjszaka többször felébredhet, és a zavarodottság akár felpörgetett kommunikációt is kiválthat, ahogy a poszttraumás stressz-zavar is, vagy a REM-fázis szokatlan működése. Ha ekkor történik valami furcsa, érzelmileg megterhelő, például erőszakos képeket látunk álmunkban, hajlamosabbak lehetünk hangoskodni (akár káromkodni, nevetni, kiabálni) vagy mozogni (ütni, rúgni).