Bár évtizedekig az volt a mondás, hogy egy kis alkohol még jót is tesz, azonban több mint 40 évnyi kutatás új elemzésével kiderült, hogy ennek épp az ellenkezője igaz – írta meg még tavasszal a The New York Times. A nőknél már napi 25 gramm alkohol is a korai halálozás kockázatához vezethet, ami kevesebb mint három deciliter bor. A férfiaknál a kockázat jelentősen megnő napi 45 gramm alkohol esetén.

Ha a teljes tiltást el is vetjük, mert néha kell az a felhőtlen jókedv, akkor is indokolt egyfajta szigorú korlátozás. Hiába egészséges ugyanis a vörösbor, mert a benne található antioxidánsok csökkenthetik a gyulladásokat, olyan keveset szabad csak inni naponta, hogy annyiért nem érdemes összepiszkolni a poharat sem.

Közismert, hogy az alkohol hizlal, ezért a dietetikusok szerint ha fogyni szeretnénk, nagyon oda kell figyelni a fogyasztására, mert grammonként 7 kalóriát tartalmaz. Ráadásul sok alkoholos ital hozzáadott édesítőszerben és cukorban is bővelkedik. Az alkohol lelassítja a zsír anyagcseréjét, elősegíti a zsírraktározást, ami súlygyarapodáshoz vezethet. A komolyabb ivást követő másnaposság befolyásolja az alvás minőségét, a testmozgás (elpuskázott) lehetőségét és az egészséges ételek fogyasztását is.

A túlzott alkoholfogyasztás növelheti a májrák kockázatát, ráadásul az alkohol lebomlása a szervezetben acetaldehidet termel, ami egy, a DNS-t károsító, és ezért rákra hajlamosító mérgező vegyi anyag. Már az is köztudott, hogy az alkohol a fontos tápanyagok felszívódását is befolyásolja, például a vitaminokét (B, E, C) és ezek alacsony szintje is hajlamosíthat a rákra. Ráadásul növelheti az ösztrogén hormon szintjét, ami a mellrák kockázatával jár.

Bőrgyilkos!

Az alkohol vizelethajtóként kiszáradáshoz vezethet, amit a bőr is érzékel, látszik is rajta a dehidratáltság. Éppen ezért tűnünk egy éjszakai buli után ráncosabbnak és érdesebb bőrűnek, hangsúlyosabbak a vonalaink, a karikáink. A kiszáradás ellen a szervezet fokozza a faggyútermelést, így bőrünket zsírosabbnak érezhetjük.

Az alkohol értágító hatású, ezért tűnik arcunk pirosnak az ivászat közben és után. Nem szép látvány, de egy bizonyos korban még visszafordítható, ha letesszük a poharat. Egy idő után viszont már nagyon nehezen lehet csak regenerálni az alkoholtól megtépázott bőrt.

A kitágult erek gyulladásra hajlamos környezete súlyosbíthatja az ekcéma, rosacea, akné vagy pikkelysömör kockázatát. És ott a kollagénprobléma is, hiszen korunk öregedésgátló slágertermékének tesz keresztbe az alkohol rendszeres fogyasztása azzal, hogy gyulladást okoz a bőrünkben, és ez az állandó gyulladás a kollagén és az elasztán lebomlásához vezethet. Súlyos, mert épp ezek segítik hozzá a bőrt a rugalmasság és a simaság megőrzéséhez. Új adatok szerint az alkohol csökkenti a bőr védekező képességét is az antioxidánsszint apasztásával.

A természetes antioxidánsok védik a bőrt az UV-fény és a szabad gyökök által okozott károsodások ellen. A bőr antioxidánsszintjének csökkenésével az alkohol még érzékenyebbé teheti bőrünket az UV-károsodásokra. A cukros koktélok ráadásul fokozottan károsak, mert az alkohol és a cukor is gyulladást okoz a bőrben.

Úgyhogy a bőr filmjének legrosszabb forgatókönyve szerint egy napsugaras tengerpart bárjában iszogatunk egy cukros-alkohol koktélt cigarettázva és napfényvédő nélkül. Első számú védekezőrétegünk, egyre pirosabb bőrünk ilyenkor sír és kiabál, hogy azonnal hagyjuk abba ezt a romboló tevékenységet.