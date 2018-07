A futball szó eredetének megállapításához nem kell nyelvészprofesszornak lenni: a focit az angolok találták ki, foot = láb, ball = labda, készen is vagyunk. A szót szinte egy az egyben vette át a többi nyelv, szinte kivétel nélkül, lásd például a spanyol fútbolt, vagy a német fussballt. Egy látványos kivétel van, ráadásul az angol nyelven belül: az amerikai angol nem azt a játékot hívja futballnak, mint mindenki más, a hagyományos focira azt mondják, soccer. Ez aztán egy csomó hülye helyzethez vezet, például ha egy amerikai filmben azt mondják, focimeccs, vagy focista, nem mindig egyértelmű mire gondolnak; egészen mást jelent az amerikai focista, és az amerikaifocista; és egy NFL-be készülő fekete bőrű brit srácra például simán lehet azt mondani, hogy afroeurópai amerikaifocista.

De honnan ered az egész kavarás ősforrása, a futball-soccer különbség?

A két sport közül az európai foci létezett előbb, Angliában már a középkorban is játszották különféle variációit, és az 1800-as évek elején szivárgott be hivatalos, szabályozott sportként az angol iskolákba. Az első szabálykönyvet 1848-ban fabrikálták cambridge-i diákok, és elég fura szabályok voltak benne, például meg lehetett fogni a labdát kézzel is, de egyből el is kellett rúgni, mozogni tilos volt vele. 1863-ban jött létre az az első fociszövetség, ami 1871-ben máris szétszakadt, és kivált belőle a rögbi, amiben akkoriban az egyetlen komolyabb különbség az volt, hogy a labdával a kézben is lehetett szaladni (egyébként ezt a szabályvariációt is régóta játszották már az angolok).

A két sport hivatalos neve az association football, és a rugby football lett, vagyis szövetségi foci és rögbifoci - becenévként pedig elterjedt a rugger, és az assoccer, amiből máris látni, hogy az 1800-as évek végének brit angolja az -er képzővel szeretett új szavakat faragni.

Ezzel párhuzamosan a foci eljutott Amerikába is, az első hivatalos meccset 1869-ben játszották a Princeton és a Rutgers egyetem csapatai, a rögbi és a foci szabályainak saját fejlesztésű keveréke alapján. Később ez a szabályrendszer alakult tovább azzá, amit ma is játszanak az NFL-ben, és mivel nagyjból egyeduralkodó volt Amerikában, simán csak futballnak nevezték el. Annak ellenére, hogy a mai formájának vajmi kevés köze van a lábhoz, és a labda sem kerek, ahol a “ball” szó utalna rá. Így az is természetesnek tűnt, hogy az európai focira átveszik az angolok becenevét, az assoccert, amiből később elmaradt a kezdő a hang, és maradt a soccer.

Ezzel aztán a két (sőt, a rögbivel együtt három) sport azonosítása meg is volt oldva jó időre. Az angolok párhuzamosan használták a soccert és a futballt egészen a 70-es évekig, amikorra előbbi kikopott a nyelvből, illetve csak amerikai kontextusban maradt fenn, például a amerikai európaifoci-liga, az MLS meccsei kapcsán. A világ többi része pedig jellemzően alapban a futballt vette át, és kimaradt az egész socceresdiből - kivételnek az amerikaiak mellett tipikusan azok az országok számítanak, ahol saját verzió született a fociból és a rögbiből, mint például Kanada vagy Ausztrália. Így ők soccernek hívják a focit, és futballnak a saját focijukat, míg mindenki más futballnak a focit, és amerikai/ausztrál/kanadai futballnak a másikat.