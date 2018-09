Mindenki látott már rakétaindítást, ha máshol nem, hát filmen vagy képen, de talán még a dél-amerikai esőerdőkben élő indián törzsek is töröltek már segget Gagarinról szóló újságcikkel. Szóval biztos mindenkinek megvan a kép, ahogy közvetlenül a start előtt a rakéta alja felparázslik, mint a megszívott cigarettavég, majd akkora és olyan alakú füstöt okád, mint egy földfelszín felé törő atomcsapás; aztán a rakéta méltóságteljesen emelkedni kezd, mint egy, a környezetvédelem arcába tolt középső ujj, a füst meg az 1666-os londoni tűzvészt idézi.

De mitől füstölnek ennyire a rakéták? Elégetik az üzemanyagot, nyilván, méghozzá sokat, vághatná rá bárki, aki olvasott már hatodikos fizikakönyvet vagy Vernét. Elvégre a newtoni fizika törvényei szerint minden hatás vele azonos irányú és ellenkező nagyságú ellenhatást vált ki – a rakétaelv ennek a legszebb gyakorlati példája. A rakéta hajtóművének viszont le kell győznie a földi gravitációt, és ahhoz rengeteg üzemanyag kell. Ha azt is tudjuk, hogy az utasszállító repülőgépeknél is felszállás közben fogy el a legtöbb kerozin, már írjuk is fejben a levezetést: több gravitáció továbbegyenlő több üzemanyag, továbbegyenlő megnövekedett károsanyag-kibocsátás, quod erat demonstrandum.

És mekkorát tévednénk.

A rakétaindítás csakugyan füsttel jár, és a füst az elégő üzemanyagból keletkezik. De egy rakétaindítás nem szükségszerűen generál ennyi füstöt. (Szerencsére, különben minden bazookás úgy nézne ki az első lövés után, mint aki egy malomtűz felől kapta a szembeszelet.) Ami viszont a NASA rakétáit illeti,

az az irtózatos füstfelhő nem is a rakétából jön, és nem is füst, hanem vízpára. Pontosabban vízgőz, ami a hangtompító rendszerből párolog el az indításkor.

Na, ezt már nem lehetett kilogikázni, mi? Alighanem a NASA mérnökeinek is kellett hozzá legalább egy beszakadt dobhártya meg némi összetört rakomány, hogy előálljanak a Sound Suppression System (hangtompító rendszer) ötletével. Ennek az a lényege, hogy az indítóállások alatti medencébe közvetlenül a start előtt szűk 1 perc alatt 1,1 millió liter vizet pumpálnak egy 88 méter magas víztoronyból. Mutatjuk:

Hogy ennek mi értelme van? Az, hogy a bámészkodók ne süketüljenek meg az indítás pillanatában, és hogy megóvja a zajtól a rakétát. Az indításkor felszabaduló rengeteg energia egy része ugyanis akusztikus energiává, köznyelven hanggá alakul. A hangról tudjuk, hogy egyben rezgés is, a rezgésről meg tudjuk, hogy visszaverődik a környező felületekről. Egy rakétaindításnál a hangfrekvenciák visszaverődhetnek az indítóállásról a rakétára, ami a járműre és a rakományára nézve is káros lehet.

A Sound Suppression System ezt küszöböli ki: az indítóállásba beöntött víz elnyeli a rezgéseket, vagyis hangtompítóként funkcionál. Amikor a rakéta hajtóanyaga indításkor elég, a tűz párologtatni kezdi a vizet, a rakéta tolóereje pedig felkavarja a vízpárát, ami aztán fejre állított gombafelhőként kavarog. De nyugi, az csak víz.

