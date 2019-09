Öt év, 1825 cikk, három könyv, több millió olvasó: ez a Ma is tanultam valamit születésnapi mérlege. A rovat 2014-ben, szeptember elsején, az iskolakezdésre időzítve indult el, és azóta minden áldott reggel jelentkezett új tanulnivalóval, hétköznap és hétvégén, újévtől szilveszterig is. Az évforduló alkalmából fejest ugrottunk a statisztikába, és kigyűjtöttük minden évből a legtöbb, és a legkevesebb olvasót vonzó cikket. Utóbbiakat azért, mert igazán megérdemelnek még egy esélyt: kattintsanak rájuk nyugodtan, tök érdekesek, és a számok szerint ezeket elég nagy eséllyel kihagyták akkor, amikor megjelentek.

2014 - alkohol és képregények

A legporosabb, alkohollal kapcsolatos közhely, hogy elpusztítja az agysejteket (lásd még: “elissza az agyát”), de ez meghökkentő módon nem igaz. Annyira nem, hogy az agysejtek még azt is túlélik, ha konkrétan rájuk öntik a 100%-os tiszta szeszt. Hogy pontosan mit csinál az alkohol az agysejtekkel, ha nem öli meg őket, azt 291 ezren olvasták el eddig. Mielőtt csatlakozna hozzájuk, azt azért szögezzük le, hogy mindez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mértéktelen piálás különösebben jót tenne az agyunknak, bármely másik porcikánknak.

A Marvel legerősebb szuperhősei a saját ügyvédei - vonhatjuk le 2014 legméltánytalanabbul keveset kattintott (25 ezer olvasó) Ma is tanultam valamit cikkéből. Egyébként érdemes megfigyelni, hogy akkoriban nagyrészt még ilyen, 3-4 rövid bekezdésből álló posztokból állt a rovat, mint ez. Ennél már csak az a meglepőbb, hogy a Marvel több mint húsz éven át tényleg birtokolta a “zombi” kifejezés jogait, és csak 1996 óta lehet teljesen szabadon használni élőhalottakra képregényekben.

2015 - Csernobil és drog

Idén nyáron, az HBO zseniális sorozatából ismerhette meg a világ az önfeláldozó csernobili búvárok történetét, akik jól tudták, hogy nem élhetik túl, mégis lemerültek a megsérült reaktor hűtővizes medencéjét leereszteni, ezzel pedig tízmilliók életét mentették meg. A sztori az Index-olvasók körében már nem volt újdonság, amikor a sorozat elindult a tévében: 672 ezren olvasták el a történetet itt nálunk. Később kiderült - bár a főszereplők hősiességéből ez nem sokat von le -, hogy valójában mind a három búvár túlélte a vakmerő küldetést.

Tudta, hogy a drogkartelleknek is van védőszentjük? Jesús Malverde, a mexikói Robin Hoodból lett mítikus égi patrónus történetére csak 22 ezren kattintottak, amikor megjelent, de most mindenki bepótolhatja: egészen bizarr sztorit kap a latin-amerikai mély vallásosság és a szervezett bűnözés fura összefonódásáról.

2016 - már megint Csernobil, és képregények

Csernobilt nem lehet megunni: 2016 legnépszerűbb cikke egy olyan fickóról szólt, aki 30 éve ki-be járkál az egykori atomerőmű romjai között, hol katasztrófaturistákat vezet, hol csak úgy, kedvtelésből. Arthur Kornyejev olyan helyeken szelfizik vidáman, ahová a sugárzás miatt csak tíz évvel a katasztrófa után merészkedtek be először a kutatók. Annak idején, 1986-ban azzal a feladattal vezényelték Csernobilba, hogy mérje a sugárzást mindenhol, hogy az adatai alapján az egyes területeken tölthető munkaidőt megállapítsák. Valószínűleg őt érte a legtöbb radioaktív sugárzás a Földön ma élő összes ember közül. 366 ezren olvasták el a történetét.

Kevésbé drámai, és sokkal kevesebb olvasót (15 ezer) érdekelt a sztori New York polgármesteréről, Fiorello La Guardiáról, aki 1945-ben az újságkihordók sztrájkja miatt maga ment be a rádióba, hogy felolvassa a Dick Tracy képregény aktuális epizódjait, amiket a Sunday Daily News lappal a sztrájk miatt nem kaptak meg a rajongók. Képzelje el ugyanezt Tarlós Istvánnal (vagy ízlés szerint Karácsony Gergellyel)!

2017 - drog, állatok, futás

Az, hogy egyes szállodákban a babona miatt nincs 13-as szoba, nem nagy újdonság. Ma már a 420-as szoba hiánya se az, hiszen mostanáig 453 ezren olvasták el az Indexen. A 420-as számnak könnyűdrogos körökben van szimbolikus jelentősége, de hogy valójában mit is jelent, azt senki nem tudja pontosan. Ettől még a cikk minden évben április 20-án újra roppant népszerű lesz, úgy tűnik, egy csomó olvasónkat rendkívüli módon érdekli a füves szubkultúra mitológiája, ki gondolta volna.

A marihuánával szemben az endorfin csak 9 ezer olvasót késztetett kattintásra, pedig attól is jól érzi magát az ember. 2017 legkevesebb olvasót érdeklő cikke a futás hatására termelődő endorfinról szólt, ami nem csak az emberben, de az állatokban is működik - ezért szeretik a rágcsálók a mókuskereket tekerni, akár napi 10-20 kilométert is lefutva benne.

2018 - A Fekete-tengertől Walesig

A Fekete-tenger népszerű üdülőhely, és egyben a világ legnagyobb halott víztömege. Ezt a turisták pont nem veszik észre, mert csak 100-150 méter mélyen kezdődik a halálzóna - de annyira halálos, hogy kizárólag baktériumok képesek megélni benne. Az irtózatos mennyiségű mérgező kénhidrogén a mélyben szerencsére közvetlenül nem fenyegeti a környéken élő milliókat, de azért nem is túl megnyugtató a tudat, hogy ott van. 396 ezren olvasták el 2018 legnépszerűbb Ma is tanultam valamit cikkét, ők már azt is tudják, miért fekete a tenger neve, ha valójában kék, mint a többi tenger, sőt, még világosabb árnyalatú is azoknál.

Ezzel szemben Wales fura karácsonyi népszokására alig 10 ezren voltak kíváncsiak. A Mari Lwyd nevű buliban a vidám helyiek csupasz lókoponyával ijesztgetik a gyerekeket, aztán rímekbe szedett sértéseket vágnak egymáshoz, végül csúnyán berúgnak, és jellemzően verekedéssel töltik az este további részét. És ez nem érdekelte önöket, hát ki érti az egyszeri Index olvasó lelkivilágát?

2019 - szex a középkorban, és az ember meghökkentően jó orra

Tudjuk, hogy elég vad teória, de állítólag a szexszel kecsegtető címekre szeret kattintani az internet népe. Az elméletet meg tudjuk erősíteni, és annyival kiegészíteni, hogy ha a szex középkori, nyilvános, és a válás bírósági procedúrájához tartozik, akkor százezrek kattintanak rá. Egész pontosan eddig 635 ezren. Csatlakozzon hozzájuk, tényleg extrém vicces történelmi sztori.

Legalább ennyire érdekes 2019 és egyben az egész elmúlt 5 év legkevesebbet kattintott cikke a rovatban, alig 6 ezer olvasóval szerénykedik a lista utolsó helyén. Tudta, hogy az ember orra annyira kifinomult, hogy egybillió (ezer milliárd!) szagot tud megkülönböztetni? Ugye hogy nem tudta. Kattintson, és olvassa el, hogy a fenébe csináljuk ezt, és miért gondoljuk mégis, hogy rossz a szaglásunk. Aztán holnap reggel jöjjön vissza újra, és tanuljon minden nap valamit velünk a következő öt évben is.

(A Ma is tanultam valamit könyvek eddig megjelent három részét itt rendelheti meg, ha kedvet kapott hozzájuk. Egy csomó kibővített cikk, és az Index online felületein sosem járt sztori van bennük.)

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)