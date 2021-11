Amikor igazán éhesek vagyunk, agyunk legmélyebb bugyraiból általában meleg ételek látképei tolulnak föl, gőzölgő kedvenceink íze és illata borít be minket. Tudatunk beszűkül, nyálunk csorog, a vágy tetőfokára hág, Bármennyit képesek lennénk megenni belőlük, és az áhított fogások addig nem tágítanak képzeletbeli asztalunkról, amíg a valóságban meg nem ettük őket az utolsó falatig.

Persze elég lehetne a pillanatnyi túléléshez egy májkrémes kenyér, egy kihűlt pizzaszelet, vagy akár egy zacskó csipsz is, de a meleg étel utáni sóvárgás, úgy tűnik, az emberiség egyik koroktól, tájaktól, kultúráktól független, alapvető közös élménye. Nem tanult, hanem ösztönös érzés.

De vajon miként alakult ez így? Miért vágyunk meleg ételre, és ha kihűlt, miért melegítjük meg kényszeresen, ha csak tehetjük?

„Elég meleg?”, vagy „Gyere már enni, mert kihűl!”, kérdést és felszólítást számtalanszor halljuk, vagy kimondjuk életünk során. És talán bele sem gondolunk, de, hacsak nem szingli férfiak vagyunk, és a praktikumra és gyorsaságra hivatkozva hideg babkonzervet kanalazunk lopva pléhdobozból, bizony melegen szeretjük.

Kutatókat is megihlette a kérdés, és nem is haboztak előállni a legnyilvánvalóbb magyarázattal: a párolgó, gőzölgő meleg étel jobban illatozik, mint a hideg. Márpedig egy kedvelt étel illata mindenkiből kihozza az éhező homo sapienst. Egy grillsütés, vagy egy húsleves illatfelhője jobban beindítja a nyálelválasztást, mint mondjuk egy hideg gazpacho (zöldségleves). Hiába tudjuk intellektuálisan, hogy valószínűleg ízletes lesz, egyszerűen nem serkenti, nem izgatja kellően elég ételmolekula szaglókészülékünket.

Mindez azért baj, mert, ahogy a tudósok nem is olyan rég felfedezték, nem csak nyelvünkkel, hanem orrunkkal együtt ízlelünk (most a tálalásról, tányérok, evőeszközök méretéről, anyagáról, színéről nem is beszélve). Az hogy finomnak találunk egy fogást, igencsak komplex (máig nem teljesen megértett) pszichológiai folyamat eredménye, amelyben az illat az egyik legmeghatározóbb információ számunkra.

Sokat agyaltunk a recepteken

De nem az ínycsiklandozó szag az egyetlen ok, ami miatt megkívánjuk a meleg ételt. Tudományos körökben egyre inkább elfogadottabbá válik egy meredeknek hangzó teória: a főzött étkek imádatának kulcsfontosságú, ősi evolúciós okai vannak. A tűzzel bíbelődő, szakácskodni kezdő őseink miatt nőhetett meg agyunk térfogata, és válhattunk gondolkodó emberré.

Hogy miért kezdett megnövekedni agyunk térfogata 2 millió évvel ezelőtt, és fejlődött kétszer akkorává, mint a legtöbb főemlősnek,

máig a tudomány egyik legnagyobb rejtélye.

Richard Wrangham, a Harvard biológiai antropológusa és a Catching Fire: How Cooking Made Us Human című könyv szerzője szerint a főzés rostokat, tápanyagokat, szabadít fel, a plusz kalória pedig az agyunkat táplálhatta. A legtöbb állat bélrendszerének ugyanis meglehetősen sok energiára van szüksége ahhoz, hogy a nyers táplálékot megeméssze.

A főzés tulajdonképpen egy előemésztés, amelyet nem mi magunk, hanem a tűz melege végez el.

Nem véletlen, hogy a főemlősökhöz képest viszonylag kicsi az emésztőrendszerünk, ellenben az evéssel bevitt táperő egynegyedét agyunk égeti el. Elménk otthona a legéhesebb szervünk, üvöltve követeli az energiát. Ha megkapja, briliáns dolgokra képes, ha nem, ingerült lesz, és máson sem jár az esze, mint hogy mielőbb jóllakjon. Összehasonlításképpen a gerinces állatok agya mindössze a bevitt tápenergia két százalékával beéri.

Hiába követik sokan világszerte a nyersétel-mozgalmakat, sületlen-főtlen étkekkel nem sokra megyünk, sőt komoly hiánybetegségeket okozhatnak. Kutatások szerint a kizárólag nyers ételeket fogyasztó nők felénél menstruáció zavarok alakulnak ki, ami annak a jele, hogy a szervezet nem kap elég energiát a terhességhez. A szülések elmaradása pedig, mondani sem kell, evolúciós szempontból totális zsákutca.

Főzőcske, de okosan!

Nem mostanában kezdtünk grillezni, párolni, marinálni. Már egymillió éve befordultunk a konyhába, legalábbis a dél-afrikai Wonderwerk-barlangban állandó tűzrakóhely nyomait találták. A rendszeres melegkoszthoz azonban kezelni, irányítani kellett a tüzet. Erre pedig legfeljebb 500 ezer éve vagyunk képesek.

De legvalószínűbb, hogy 150 ezer éve csaptunk csak bele igazán a lecsóba. Habár agyunk több mint egy millió éve csak nőtt és nőtt, mentális képességeink csak ekkor bontakoztak ki a maguk teljességében. Ez volt a nevezetes kognitív ugrás, amihez nagy agyra és óriási mennyiségű kalóriára volt szükségünk. Hirtelen kiokosodásunkat pedig valószínűleg a főzés korai feltalálása, az egyre jobb minpőségű étkek, na és az egyre több, könnyebben emészthető hús táplálta.

A főzés nem csupán egy népszerű passzió, kulináris szabadidős program, vidám társasági esemény. Egyszerűen nem tudunk meleg étel nélkül élni, vonzódásunkat génjeinkben hordozzuk,

szó szerint biológiailag függünk tőle,

ezért hát a konyhák rabjai vagyunk. De nem azért, hogy előrelátó módon, nagy bölcsességgel kisegítsük emésztőrendszerünket, és jól megetessük agytekervényeinket. Ezekről az összefüggésekről egészen a közelmúltig mit sem sejtettünk. A meleg étel utáni olthatatlan vágyat nagy valószínűséggel

az illatok és ízek boldog emlékei keltik fel bennünk,

mint például anyáink vasárnapi ebédjei, vagy a karácsonyi beigli feledhetetlen illata. Hatalmába kerítenek az ismerős érzékek és nem eresztenek. Nincs szó tudatosságról, és arról sem, hogy "egyed melegen, mert táplálóbb, mint hidegen!". Tudósok ugyanis vitatják, hogy érdemi különbség lenne közöttük tápértékben: a lényeg, hogy az alapanyagok járják meg legalább egyszer közösen a tűzhely valamelyik forró szegletét, azután ha összefőttek, -sültek, -olvadtak, ha meg volt a kémia, az sem baj, ha kihűlnek. Ha már összevegyültek, megadják langyosan és hidegen is azt a szükséges pluszt.