„Napszemüvegben Jack Nicholson vagyok. Napszemüveg nélkül csak egy kövér hatvanas” – jelentette ki a színészlegenda a kétezres években, akihez olyannyira hozzánőtt a kúl divatkellék, hogy csak ritkán mutatkozik nélküle, és még árnyas belterekben, valamint az Oscar-díj-átadásokon is magán hordja. Ahogyan John Lennon sem sokszor tűnt föl rém egyszerű, majdnem kör alakú napszemüvege nélkül. Állítólag szándékosan választotta az angol tb-finanszírozott SZTK-kban akkoriban felírt legolcsóbb minimál formát, számára ez a is hippi különállás egyik szimbóluma lehetett. A Lennon-szemüveg pedig ma is él és virul, például Ozzy Osbourne-on, bár a virul ige az esetében némileg megkérdőjelezhető, de a szemét jótékonyan eltakaró lila lencsés kiegészítő annyira egybeforrt a rockikonnal, hogy nem kizárt, még alváskor sem veszi le.

Napszemüvegek azonban nem a karakterhez illő stílusos külcsín, hanem kőkemény szükségszerűség miatt kerültek először a fejekre. Az eredete vitatott, az viszont biztos, hogy

a zord északi tájakon élő inuitok (eszkimók) már kétezer éve előálltak egy ősmodellel.

Lencsékről szó sem volt, csak egy nagyobb vagy két kisebb csontból készült szemfedőről, amikbe vékony rést vágtak, hogy védekezzenek a végtelen jég- és hómezőkről visszaverődő gyilkos napsugaraktól.

Gyilkos napsugarak a zord északi sarkvidéken?

Úgy bizony. Hiába süt ugyanis a pólusokhoz közel bágyadtan a nap, a fehér hó- és jégfelszínre beeső napfény 85 százaléka visszaverődik, fájdalmas hóvakságot okozva (a tengerpartokon csak 15 százaléka, pedig ott sem bírjuk sokáig hunyorgás vagy szemüveg nélkül). Ekkora fényözön pedig, a káros ultraibolya (UV) sugárzással együtt, rövid időn belül fájdalmas látászavarokat okoz. A szem szaruhártyája ugyanis egyszerűen megég, valahogy úgy, ahogyan a bőrünk a mediterrán Riviérán.

Először titkolóztak…

Kissé közelebb jutottak a mai napszemüveghez a 12. századi Kínában, ahol barnás árnyalatú természetes füstkvarc lapokat illesztettek egyszerű keretekbe, és azon keresztül néztek a világba. Pontosabban nem is néztek, mert nem a nap ellen védekeztek, hanem a bírók takarták el tekintetüket peres ügyek tárgyalásain. A sötét lencsék ugyanis, akárcsak a mai napszemüvegek, hatásosan elfedik az érzelmeket, a bírók pedig nem akarták, hogy a vádlottak kiolvassák szemükből, mit gondolnak, és netán részrehajlással vádolják meg őket.

…később dalolva eveztek velük

A lencsés megoldás azonban nem maradt titokban. Azt nem tudni, hogy személyesen Marco Polo vagy más olasz utazók révén került Itáliába a találmány, de 1430 körül már javában látásjavító szemüvegeket sötétítettek arrafelé, az 1700-as években pedig Velencében

megszületett a színezett muránói üvegből konstruált „gondolaszemüveg”,

hogy valamennyire enyhítse a csatornák vizének csillogását. Kisebb divathullámocska is felcsapott a gondolások viseletéből, maga a dózse vagy éppen Carlo Goldoni komédiaszerző is viselni kezdte különc, kihívó kiegészítőként, de a divathóbort kérészéletűnek bizonyult.

Ahogyan James Ayscough neves angol optikus kékre és zöldre színezett szemüvegei sem népszerű napszemüvegek voltak az 1750-es években, már csak azért sem, mert a feltaláló látás- és kontrasztjavításra szánta őket, és egyáltalán nem érdekelte a napfény. A későbbi napszemüvegek lencséinek színeire azonban remekül ráérzett.

Hómezőkhöz passzoló résszemfedők, tekintetrejtő füstkvarc lemezek beltéri használatra, színezett üvegek daloló evezősöknek és gyengén látóknak? Kacifántos út vezetett a mai napszemüvegekhez.

Vörös szemű színészek indították a sort

Az első áttörést Hollywood hozta el, pontosabban a stúdiók éles ívlámpái, amelyek fényeit nehezen viselték a színészek. Erre reagált Sam Foster, aki

1929-ben piacra dobta a világ első tömeggyártott (Foster Grant) napszemüvegeit Atlantic Cityben.

Miután a hollywoodi sztárok rájöttek, hogy a sötét lencsék nemcsak a stúdiókban válnak be, de kitűnően álcázzák is őket a paparazzik elől, ráadásul eltakarhatják velük a vörös szemeiket is, nyilvánosan is elkezdtek napszemüveget viselni.

Majd jöttek a pilóták

De az igazi lökést Edwin H. Land, az azonnali fotóelőhívással híressé vált Polaroid Corporation társalapítójának találmánya, a polaroid szűrő adta 1936-ban. Az egyre magasabbra repülő pilóták akkor már régóta szenvedtek a szőrmével bélelt, párásodó védőszemüvegektől, a vakítóan szikrázó, éles fényektől, a polaroid lencsék pedig éppen ezt küszöbölték ki. Különleges kémiai bevonattal megszűrték a vízszintesen visszaverődő fényeket, megszüntették az irritáló csillogásokat, tükröződéseket, miközben kontrasztosabbá tették a formákat, és élénkebbé varázsolták a színeket.

Az amerikai hadsereg rögtön meg is bízta a Bausch & Lomb egészségügyi termékek fejlesztésére szakosodott amerikai céget, fejlessze ki az ósdi pilótaszemüvegek alternatíváját. A fizikusok és optikusok pedig megalkották a tükröződéseket megszűrő, Ray-Ban névre keresztelt napszemüveget, speciális, sárga színű fényspektrumot elnyelő, könnycsepp alakú, sötétzöld lencsékkel. A Ray-Ban név is a „ray of light ban” (fénysugár tilalma) kifejezésből ered. Egy évre rá már a nagyközönség is megvásárolhatta a modellt, Aviator fantázianéven.

Egyre-másra jöttek ki az új fazonok, például a ködös látási viszonyokra tervezett (kék fényeket kiszűrő), halványsárga lencsés Shooter, amikre az orrnyeregnél „cigarettatartó” gyűrűt terveztek a gondos innovátorok, hogy a vadászat forró perceiben mindkét kéz szabaddá válhasson. Akármi is volt a szándék, élénk fantáziát feltételez a homlokuk közepén, előrenéző füstölgő cigarettával lövöldöző vadászok elképzelése.

Az alapmodell legerősebb reklámemberei viszont nem filmsztárok voltak, hanem személyesen az amerikai hangsereg II. világháborús győztes főparancsnoka, a megszállottan Aviatort viselő Douglas MacArthur tábornok, aki ikonikus felvételeken végérvényesen megismertette a világgal az első modern napszemüveget.

De hol marad az UV-szűrő?

Itt akár be is fejezhetnénk a napszemüveg keszekusza történetét, hiszen a II. világháború végétől valósággal berobbant a műfaj. Hollywoodi színészek, színésznők és már hírességek sora generált újabb és újabb trendeket a múlt század második felében, Marilyn Monroe érzékien cicás, a first lady Jackie Kennedy kerekded formáitól a szigorú szögletesekig, és szinte nincs is olyan dizájn, amit ne formáltak volna már meg. A napszemüvegektől elvárt egyik legfontosabb tulajdonság, hogy teljesen kiszűrje a szemre (is) káros UV-sugarakat, azonban nem is olyan régi találmány.

Azzal, hogy nem engedi be minden irányból a szórt fényeket, a polárlencse korlátozza ugyan a szemünkbe kerülő káros sugarakat, köztük az UV-sugarak egy részét,

önmagában viszont nem nyújt teljes védelmet.

Meglepően sokáig, egészen az 1980-as évek elejéig kellett arra várni, hogy alaposabban megvizsgálják, mennyire és hogyan károsítja az emberi szemet a napsugárzás. A kutatást a NASA pasadenai Jet Propulsion Laboratory kutatói végezték, akik arra jutottak, hogy az 180–400 nanométeres hullámhossztartományba eső elektromágneses sugárzás, azaz az UV-sugárzás kétséget kizáróan roncsolja a szem közepét, megnehezíti a finom részletek észlelését, szürke hályogot és makuladegenerációt okozhat. A megoldás pedig, mint oly sokszor, akkor is

az állatvilágból, méghozzá az éles látásukról híres ragadozó madaraktól érkezett.

Az evolúció ugyanis speciális fényszűrő és látásjavító olajcseppekkel látta el őket, amiből aztán kifejlesztették az UV-fényeket elnyelő, apró cink-oxid részecskéket tartalmazó mesterséges lencsebevonatokat, ezzel pedig végleg beteljesítették a napszemüvegek küldetését.

Az egyik legádázabb napszemüvegfant, Jack Nicholsont azonban semmiféle szemfényvesztő UV-védelem nem motiválta. Állítólag a táncos-színész Fred Astaire győzte meg őt, hogy

a napszemüveg maga a megtestesült menőség. Nem érdemes élni nélküle.

Nicholson ehhez még hozzátette, hogy a színezett lencsék nemcsak hogy kúlak, de segítenek elrejteni és megvédeni privát szféráját is a nyilvánosság előtt.

Talán nem mindig voltak kellően nagyok és sötétek a lencsék, mert úgy tűnik, a részleges inkognitó is csak felemásan jött össze neki.