Eldördült a startpisztoly, indul az Index és a Betone közös podcastje, a Ma is tanultam valamit. A népszerű Index-rovat beszélgetős műsoraiban – ahogyan a Ma is tanultam valamit-cikkekben és -könyvekben is – mindenkit érintő hétköznapi kérdésekre keressük szórakoztatóan a tudomány válaszait.

A két állandó műsorvezető az összeszokott podcastpáros, Tapasztó Orsi és Jocó bácsi (Balatoni József). Orsi fizikus kutató és mentálhigiénés szakember, Jocó történelemtanár, és mindketten influenszerként is ismertek.

Vajon miért áruljuk el – előbb-utóbb – a ránk bízott titkokat? Annyit elárulunk, hogy tudósok szerint az a titok, hogy nem szabad a jegesmedvére gondolni!

De szó lesz a monogámiáról és a hűtlenségről, valamint a szerelem biokémiájáról,

a notórius későkről, a csalfa időérzékről,

a tükörről, a feledékenységről, a sziesztáról és arról,

hogy az ember természeténél fogva agresszív-e, vagy sem.

A lényeg a kíváncsiság

Ilyen, mindenki életét alapvetően érintő kérdésekre keresi és ad választ a két műsorvezető. Elhozzák az aktuális tudományos kutatásokat, és több epizódba meghívják a téma legjobb szakértőit.

Mottónk az, hogy minél kíváncsibbak vagyunk, annál jobban értjük a világot!

És annál jobban érezzük magunkat benne. Ha szereted az értelmes kérdéseket és érdekelnek a közérthető, de nem pongyola és szórakoztató válaszok, ha szeretnél tanulni valamit ma is, úgy, hogy közben jól érzed magad, akkor kövesd a Ma is tanultam valamit podcastjét abban a lejátszóban, amelyikben jól esik.

Tanuljunk együtt valamit ma is!