Mi, magyarok nagyon szeretünk enni, olyannyira, hogy az evés az egyik szeretetnyelvünk. Szüleink, nagyszüleink agyontraktáltak, traktálnak minket („eszel te rendesen?”), és ha nem eszünk legalább még egy tányérral, nem kóstoljuk meg a kétféle másik sütit is, és ha nem viszünk haza két nagy táskányi további fogást, akkor könnyen sértődés lehet a vége. Hogy mi ennek az oka, nem teljesen világos, az viszont biztos, hogy a zavaros-véres és sokszor nélkülöző 20. század tapasztalatai generációk alapélményei voltak, és beleégett a köztudatba: ha van mit enni, akkor azt ki kell használni, mert a jövő bizonytalan.

De nem csak túlélési stratégia, mindig is központi helyet foglalt el az evés a magyar kultúrában. Kevés nép hord magával annyi elemózsiát rekreáció idején, mint mi, elég csak körülnézni nyaranként a vízpartokon, többfogásos lakomák lapulnak a hűtőtáskákban, a rántott hús pedig kötelező. A világ bármely pontján ha alufóliazörgést hallunk a buszon, vonaton, repülőn, akkor jó eséllyel honfitársaink is a fedélzeten vannak, és éppen falatozni kezdenek. Mert enni muszáj. Mert minket az evés megnyugtat.

Felettébb büszkék vagyunk nemzeti ételeinkre, annyira, hogy irodalmunk derékig jár a piros szaftban. Na de mennyire ismerjük a magyar ételeket? Például tudjuk-e, hogy honnan ered, kitől származik a székelykáposzta, a Jókai-bableves, a Rákóczi-túrós, vagy a Dobos-torta? A Ma is tanultam valamit podcast legújabb adásában Tapasztó Orsi és Jocó bácsi megterít, leveszi a fedőt a magyar gasztró legismertebb fogásairól, és felteszi a kérdést: melyik a „legmagyarabb” étel? De körüljárják azt is, hogy

melyek azok az ételek, amelyeket csak mi eszünk a Földön?

És amelyikben „a szerelmi viharok íze és ereje van”?

Melyik magyar ételek verik ki a biztosítékot a külföldieknél?

Rántotthús-függőségben élünk, de mennyire magyar a rántott hús?

