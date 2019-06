"Gyakorlatilag elfogytak a két világháború között épült, igényesen felújított modern villák a magyar ingatlanpiacon" - állítja a költözzbe.hu ingatlanportál közleménye a náluk található több százezer hirdetésre hivatkozva. Elég meglepő kijelentés, ha azt veszem, hogy két éve még 16 kiadó és eladó Bauhaus-villát gyűjtöttem össze hirdetési oldalakról (a Bauhaust természetesen szigorúan ingatlanos értelemben használva).

Viszont teljesen megállja a helyét: végigtúrtam más oldalakat is, meg persze átfutottam azokat a hirdetéseket, amiket ti küldtetek, és tényleg az a helyzet, hogy alig akad valami. Lássuk hát azt a néhányat!

Villák

Nem sokat tudok erről a házról, egyes hirdetései szerint a Gyulai kolbászból meggazdagodott Stéberl-család nyaralója volt (igaz, ugyanitt azt is írják, hogy az épület Breuer Marcell nevéhez köthető, ami azért elég meredek állítás). Hogy pontosan mit és mennyit alakítottak rajta 2010-ben, azt nem tudom, de jelenlegi formájában tényleg klasszul néz ki, magán viselve a két világháború közti "fehér modern" számos ismertetőjegyét. A képek alapján tágas, világos, kényelmes, és a belső terekben is felfedezni a korszakjegyeket, ami azért elég menő.

Ez a villa már az előző válogatásban is szerepelt, de akkor még csak 2,4 millió forintot kértek érte havonta. Eléggé megszaladtak a bérleti árak, na. Ahogy ott is írtam, meglepően keveredik benne a modern külső az egészen meredek neobarokk belsővel (érdemes megnézni a faragott fa lépcsőt). Hogy hogy alakult ki ilyenre, nem tudom, de furcsa módon egész jól harmonizál a kettő. Talán mert kívül is, belül is, példásan helyre van állítva az épület.

Fotó: Google Street View

Ennyivel bírtam kiegészíteni a költözzbe.hu villakínálatát. Ez pedig Bán Sándor, a két világháború közti modern egyik termékeny villaépítészének saját háza a Cseresznye utcában. A képek alapján szépen helyre van állítva kívül-belül, gyönyörű üvegtégla fal, ívben kanyarodó lépcső is van benne. A kis előtető is nagyon szerethető.

Lakások

Két világháború közti modern bérházakkal elég jól el vagyunk eresztve Budapesten, szóval akármennyire is felkapott a stílus, azért mindig lehet bennük lakást találni. Itt leginkább azokról érdemes beszélni, amelyek valami miatt érdekesek. Mondjuk

csodaszép lépcsőházuk és előterük van,

amit szeretnek ki is emelni a hirdetésekben. Például annál a lakásnál, ami Újlipótvárosban kínálnak egy Katona József utcai, vagy ebben Rózsadomb tövében fekvő házban. És természetesen nem maradhatnak el a Pozsonyi út csodálatos lépcsőházai sem. Ezt a kétszobás lakást szintén ennek a képével hirdetik kiadásra, havonta több mint félmillió forintért.

Persze ennél többet is költhetünk, ha azzal akarunk dicsekedni, hogy Bauhaus-lakásban lakunk. Piacon van például egy penthouse a Szent István parkban. Saccra ugyan nem a híres Dunapark házban van, hanem a szembeszomszédjára tippelek, és valószínűleg az árát sem az épitészeti stílusa határozza meg. Mindenesetre 565 millió forintot kérnek érte. Na de, lássunk két eladó lakást, amelyek tényleg építészeti szempontból fontosak.

Fotó: Remax

Ez a villaszint egyszerűen lenyűgöző, a tulajdonosa tavaly állította helyre korhűen, saját költségén. Akkor erről így számolt be a kerület portálja: "A hadiipari fejlesztésekből, a Gamma sikereiből meggazdagodó család a három helyiségből álló térhez olyan tolóajtókat építtetett, amelyekkel azokat egybe lehetett nyitni. A kétszintes épületben lift volt, a garázsban forgatószerkezet állította irányba a család autóját. Az enteriőr különlegessége a kerámia berakású kandalló és a felszálló repülőt ábrázoló kétszínű ólomüveg ablak. (A Gammának külön hangárja volt a Hármashatár-hegyen, a vezetők rendszeresen használták a vitorlázó repülőgépeket.). A ház nyílászárói részben eredetiek, a kuriózumnak számító tolóablakok közül is sikerült néhányat megőrizni."

Fotó: Szende András / Táj-kert blog

A fenti képet a Táj-kert blogról nyúltam, amely több részen keresztül mutatta be Pécs építészeti értékeit. Szép kép, már csak azért is, mert nem látszik rajta a ház alja - a földszinten egy bolt van ugyanis, borzalmasan csiricsáré portállal. Na de mi is ez a hely? A már idézett közlemény szerint:

"Bár könnyedén dobálóznak a hirdetők a Bauhaus jelzővel, ha szigorúan vesszük, csak azokat a házakat nevezhetnénk így, amelyeket a németországi Bauhaus iskola tanárai vagy az ott tanult építészek tervezek. Ebből pedig alig akad Magyarországon, az eladó ingatlanok között pedig szinte egyáltalán nem találunk ilyet. Aki mégis ragaszkodik hozzá, annak Pécsen kell lakást keresnie!

A németországi Bauhausban tanult Forbát Alfréd, külföldön is szép sikereket ért el: többek közt az UNESCO világörökségi listáján szereplő, berlini Siemensstadt egyik tervezője volt. Azonban nem csak ott, hanem szülővárosában is tervezett házakat. Az egyik legszebb ezek közül Pécsen, az úgynevezett Ügyvédek Nyugdíjpénztárnak bérháza, 1937-ből, melyben most épp egy 110 négyzetméteres lakást hirdetnek 25,9 millióért."

Ennyi hát a hirdetési portálokon fellelhető összes Bauhaus-közeli ház, meg még néhány izgalmas lakás is. Ha tudtok valamit még küldjétek el, a linktippet pedig köszönöm Áginak, Juditnak és Vandának! ( Címlapkép: a Juhász-villa Remax-hirdetése.)

