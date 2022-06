Tolerancia–gyűlölet, avagy ezért ciki a térdelést kifütyülni

Mert bármennyire is lelkesítő volt a gyerekek támogatása, végetlenül elkeserítő volt az is, amikor a fiatalok nekiálltak kifütyülni a tiszteletadást bemutató riválist. Ez persze nem az ő hibájuk, hanem a közegé és kicsit az egész országé is, hiszen ezt a példát látják maguk előtt, ezt tekintik normálisnak.