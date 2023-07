Szoboszlai Dominik térképre tűzte Magyarországot

A hivatalos bejelentés óta aludtunk rá egyet, a helyzet azonban továbbra is az, hogy a magyar sport szempontjából olyan klubváltás történt a hétvégén, ami óriási hatást gyakorolhat a honi futball- és sportkultúrára az előttünk álló időszakban.

Az utóbbi években, évtizedekben irigykedve figyelhettük közép-kelet-európai szomszédainkat, szinte minden ország fel tud mutatni egy olyan sportolót, akit a világ minden pontján ismernek, vagy legalábbis hallották már a nevét.

A szerbeknek ott van például a Grand Slam-torna-győzelmek számát tekintve immár egyeduralkodó Novak Djokovics, valamint a Denver Nuggetset alig néhány hete történelmi győzelemig vezető MVP, Nikola Jokics. A horvátok büszkélkedhetnek egy ötszörös Bajnokok Ligája-győztes, aranylabdás Luka Modriccsal, sőt, ne felejtsük Marin Cilicet sem, aki most már pályafutása végéhez közeledik, de 2014-ben (az elődöntőben Roger Federert legyőzve) megnyerte a US Opent.

A szlovének is elkényeztetettnek érezhetik magukat az utóbbi időben, Luka Doncic a Dallas Mavericks világklasszis kosárlabdázója az NBA-ben, Tadej Pogacar pedig éppen a harmadik Tour de France-győzelméért hajt, Primoz Roglic nemrég nyerte meg a Giro d'Italiát. De ott van még Jan Oblak is, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának kapusa, akit a világ egyik legjobbjának tartanak a posztján.

Ausztriában a Real Madridban futballozó klasszis, többszörös BL-győztes David Alaba nemzetközi szinten is komoly játékerőt képvisel, illetve a bécsújhelyi születésű Dominic Thiem teniszező három évvel ezelőtt ért a csúcsra, amikor diadalmaskodott a US Openen.

Szlovákia a háromszoros világbajnok bringás Peter Sagan otthona, de Marek Hamsík, később pedig Milan Skriniar volt az, aki miatt a futballjukra is figyeltek. A románok a korábbi világelső teniszezővel, Simona Haleppel kerültek be sokszor a hírekbe, az ukránoknál az aranylabdás labdarúgó Andrij Sevcsenko és a Klicsko fivérek után pedig a közelmúltban Olekszandr Uszik ökölvívó az abszolút klasszis.

A magyar sportnak voltak gyönyörű eredményei az utóbbi időben, szerepeltünk jól olimpiákon, azonban globális szinten ismert és elismert sportolónk nem akadt. Nem lekicsinyítve a vízilabdát, a kézilabdát, sőt, az úszást és a vívást sem, ahogy természetesen a kajak-kenut sem, de ha a szívünkre tesszük a kezünket, az ezekben a sportágakban elért sikerek világviszonylatban nem extraklasszis teljesítmények – nekünk persze nagyon kedvesek és szívet melengetők. Olyan, mint mondjuk néhány szomszédunknak a téli sportokban elért páratlan sikerek.

Szoboszlai Dominik immár rendszeresen a legmagasabb szinten, egy nagy múltú klub legendás stadionjában léphet pályára a világ legerősebb bajnokságában. Ez a srác már most példaképe annak a sok magyar gyermeknek, akinek az az álma, hogy egy szép napon megnyerje a Bajnokok Ligáját, a világbajnokságot, vagy kiérdemelje az Aranylabdát. Most már ott a példa előttük: igenis, innen is meg lehet csinálni, alázattal, kitartással, munkával és mindenekelőtt józan ésszel.

Ez a 22 éves fiú a magyar sport megítélésén is változtathat.

Az utóbbi időben sokszor nem volt előny, sőt, bizonyos esetekben inkább hátrány, ha valaki magyarként próbált érvényesülni. Egészen eddig.

Szoboszlai nem ettől a klubváltástól vált világklasszis labdarúgóvá. Éppen fordítva: ez a transzfer egészen pontosan annak a bizonyítéka, hogy a magyar középpályás elérte a polc tetejét, és ahogy őt ismerjük, nem fogja levenni a lábát a gázpedálról.

A magyar válogatott csapatkapitányát figyelve olyan érzése van az embernek, hogy ez a srác élvezi, ha nyomás nehezedik rá. Szeret teher alatt futballozni, és nem lesz tele a gatya akkor sem, ha éppen Neymar próbálja provokálni.

Szoboszlai a magyar sport csiszolatlan gyémántja – emlékszem, így hivatkoztunk rá, amikor a korosztályos válogatottban lőtte a nagyobbnál nagyobb gólokat, és vezére volt a nemzeti csapatnak. Nos, az állítás annyiban változott, hogy a gyémánt időközben kicsiszolódott.

Még mindig libabőrös a magyar szurkoló, aki meglátja, hogy a 40 millió követőt számláló Liverpool Facebook-borítóképe a magyar játékos, a mögöttünk hagyott néhány napban pedig százezres reakciókat kiváltó posztok születtek a különböző közösségimédia-felületeken. Ma pedig még több magyar drukker lepte el a vörösök social media felületeit, miután kiderült, holnap éjfélig a klub nem számol fel szállítási díjat a Magyarországra érkező Szoboszlai-mezek rendelése után.

Arra pedig egészen nyugodtan felkészülhetünk, hogy ősztől szervezett futballtúrák indulnak Magyarországról Liverpoolba, megjelennek a magyar zászlók az Anfielden, és amíg Szoboszlai Steven Gerrard gondolatait tetováltatta magára, hamarosan eljöhet az idő, amikor Szoboszlai arcképét tetováltatják magukra a legszenvedélyesebb liverpooli szurkolók.

Hölgyeim és uraim, kezdhetünk megbarátkozni a gondolattal: van világszerte ismert és elismert világklasszis sportolónk!

A szerző sportújságíró, az Index kreatív tartalmi vezetője.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik 2023. július 2-án. Fotó: Andrew Powell / Liverpool FC / Getty Images)