2008. május 31-én kezdődött. Horvátország volt az ellenfél a Szusza Ferenc Stadionban. Niko Kovac két gólt szerzett. Egyet a saját kapujába. A mi kapunkban Fülöp Márton, a kispadon az akkori szövetségi kapitány, Erwin Koeman mellett a pár nappal korábban nagykorúvá váló Gulácsi Péter. Öt évet kellett várni a következő kispadra. 2013 februárjában Fehéroroszország volt az ellenfél. Ezúttal a Bolton kapusa, Bogdán Ádám a gólvonalon, ismét 1–1. Végül 2014-ben, Dánia ellen (ez is döntetlennel végződött) jött el a nagy pillanat. Az első válogatott fellépés, amelyet 57 követett még. A düsseldorfi, Németország elleni vesztes találkozó volt az utolsó. Legalábbis egyelőre. Gulácsi Péter búcsúzott a válogatottól?

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány kihirdette keretét az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre, a Hollandia és Bosznia-Hercegovina elleni találkozókra.

A tíz éve megszokott névsorból ezúttal hiányzik az RB Leipzig kiváló formában teljesítő kapusának a neve. Egyelőre pár hónapra. Pár hónapra?

Gulácsi, a szerény hős

2009 októbere. Szinte napra pontosan 15 évvel ezelőtt. Koman Vladimir a 91. percben egyenlít. Tizenegyesek. Diego Estrada fut neki az elsőnek, felső kapufa. Németh Krisztián hibázik, de ismételhet, gól. Ezúttal Koman hibázik, kapufára lő. Varga Roland biztos lábú. A másik oldalon Cristian Gamboa, Esteban Luna és Carlos Hernandez sem tud túljárni Gulácsi Péter eszén. A Liverpool kapusa háromszor is hárít, Magyarország 2–0-ra nyeri a tizenegyespárbajt, és bronzérmes az egyiptomi világbajnokságon. Az 1954-es, berni döntő után, 55 év elteltével dobogós! A mérkőzés hőse úgy sétál ki a kapujából, mint pap a templomból: mintha „mise” történt volna. Egy csapatnyi mosoly és örömittas üvöltés ugrik a nyakába.

Zuglóban kezdődött. A BVSC utánpótlásában eltöltött nyolc évet követően az MTK-hoz, az agárdi akadémiára igazolt. Ide érkezett 2007-ben a Liverpool meghívólevele. A 2008–2009-es szezonban már a 19-szeres bajnok Premier League-csapat kispadján ülhetett. Rafael Benítez vezetőedző nevezte a keretbe: a ligakupában a Crewe Alexandra, a bajnokságban a Tottenham Hotspur volt az ellenfél. Pár hónap kölcsönben a Hereford Unitednél, majd a Tranmere Roversnél. Az egyiptomi U20-as világbajnokságra is innen érkezett. Egy szezon erejéig erősítette még a Hull Cityt, majd 2013-ban igazolt Salzburgba. Két bajnoki cím, két kupagyőzelem. Kezdődhetett a lipcsei kaland.

A Juventus elleni BL-mérkőzés lesz Gulácsi 310. fellépése Lipcsében

Gulácsi Péter a Leipzig 2016-os feljutása óta a kilencedik idényét kezdte még az európai – egyszersmind a világ – top öt közé sorolt futballbajnokság egyikében. Közel egy évtizede teljesít a legmagasabb polcon. Két ezüst-, négy bronzérem, Bajnokok Ligája-elődöntő és egy történelmi kupasiker szegélyezi útját. Az idei teljesítménye ismét a világ legjobb kapusai közé szólította. Egy hosszú, két operációval nehezített kihagyást követően. A szezon eddigi Bundesliga-mérkőzésein két gólt kapott csak, pedig 21 kísérlet is érkezett kapujára. Az ezek minőségét jelző PSxG-mutató a 4,4-es értéken áll, magyarul jóval több gólt kellett volna már kapnia. A 90,5 százalékos védési hatékonysága bámulatos. Nincs jobb szó rá!

Gulácsi Péter élete egyik legjobb formájában mégis úgy dönt: nem jön többé a válogatottba.

A kommunikációt érti az ember. Egyelőre, mint a sportban sikertelenebb csapatok háza táján mondanák: majd jövőre. Azonban ha valaki eljut erre a pontra lelkileg, meghoz egy döntést, milyen körülmények változhatnak fél év alatt, amelyek eltérítik mostani szándékától?

Gulácsi Péter májusban lesz 35 esztendős. Generációjának nagyjai, az ő riválisai egytől egyig 1990-es születésűek. Dibusz Dénes, Megyeri Balázs és Szappanos Péter évekig szolgáltattak lelki nyugalmat szövetségi kapitányaink számára a csapatkialakítás alaptörvényeinek első pontjához: „végy” egy jó kapust! Ezen a poszton nem voltak kérdőjeleink. A kérdőjelek, mint más posztok esetén is, a minőségi utánpótlás nagyítóval való keresésénél érkeznek.

Növekedő mérkőzésszám mellett is harmonikus családi élet

A meccsszámok folyamatosan emelkednek. A 34 német bajnoki mellett nyolc találkozó található már a BL-naptárban csapatonként. Ha a lipcseiek legutóbbi években nyújtott teljesítményét nézzük, akkor egy kedvező sorsolás mellett akár plusz négy találkozó is a program részévé válhat ezúttal. A legutóbbi hat kiírásból négyszer is eljutott a Leipzig a német kupadöntőbe. Ez plusz hat mérkőzést jelent(het). Összesen körülbelül ötven összecsapás május végéig. Egy hosszú sérülés után visszatért, a 35. születésnapja felé tartó labdarúgótól meglepő, ha több időt szeretne már biztosítani regenerációra, feltöltődésre, családra?

Gulácsi Péter a Kicker magazin elfogultsággal abszolút nem vádolható idei rangsorában első helyen áll. A Bundesliga legjobb labdarúgója öt fordulót követően, osztályzatai alapján kétszer került a hét legjobb csapatába.

A folyamatos ilyen szintű teljesítményhez pihenés, megfelelő regeneráció és étkezés, továbbá lelki kiegyensúlyozottság kell. Minél idősebb az ember, annál inkább. A lelki oldalt az eredményesség mellett leginkább a háttér, a nyugodt családi légkör biztosítja. Látni, hogyan fordulnak meg, állnak fel, indulnak el gyermekeink. Elkísérni az első ovis napra, bátorítani az iskolapadba beüléskor. Elmenni édesanyjukkal vacsorázni, folyamatosan biztosítani »énidőt«, ahol felnőttes programok egészítik ki a gyerekes töltődéseket. Karácsonyig már csak a válogatottszünetekben nem játszik hétvégén és hétköznap egy topcsapat. Heti négynapos távollét, három edzéssel kiegészítve.

A kor és a család mellett azonban megbújhat egy nem elhanyagolható, a döntést erősen támogató tényező is. A magyar szurkolói közeg.

Gulácsi Péter több mint 17 éve él külföldön. 17 éve más kultúrkörnyezetben, más értékeket, nézeteket valló kluboknál, közösségekben szocializálódik. 2021 februárjában úgy érezte, hogy feleségével kiállnak a sokszínűség és az egyenjogúság mellett. A család az család – osztották meg közösségi felületeiken. A magyar szurkolói had szeme előtt elhúzott vérvörös posztó sokkolta a zömében más impulzusokra nyitott agyhullámokat, átláthatatlan ködfelhőt képezve a szemüvegek elé. Hiába volt évek óta, szakmai díjak által is elismerten a legjobb magyar labdarúgó, hiába a BL-elődöntő friss emléke és az Izland ellen kiharcolt Eb-kijutás euforikus örömállapota. Gulácsi kegyvesztett lett. Egy szűk, de hangos kör céltáblája.

Miért nem Dibusz Dénes véd?

Ezen a helyzeten pedig a legnagyobb szurkolói bázissal rendelkező hazai klub, a Ferencváros első számú kapusával való rivalizálás sem segített. Dibusz Dénes meggyőző teljesítménye klubcsapatában és Gulácsi hosszú sérülése alatt a válogatottban is sokakban alakított ki egzakt álláspontot. Dibusznak kell védeni! Az érzelmek pedig újra és újra diadalmaskodtak a józan ész fölött. Senki sem hasonlított már össze évi ötven, topszinten játszott mérkőzést a magyar bajnokság nyújtotta terheléssel, senkit sem érdekeltek statisztikák, eredmények. Ha bármi gond van, netán veszít is a magyar válogatott, akkor miért nem Dibusz véd!?

„S amint fő magában, amint gondolkodik, szíve búbánatban összefacsarodik” – mondaná Arany János. 34 évesen is megérintik az embert a fals hangok. Hosszú évek tapasztalatával is fáj az igazságtalanság. Akarva-akaratlanul. Pláne, ha pár like-vadász tartalomgyártó is ebben látja követőbázisának bővítési lehetőségét. Hiányzik ez még egy harmónia és nyugalom által támogatott, sikerekre éhes sportolói létből?

„Elvonúl a tábor, csillapul morajja: ezt a szél elhordta, azt a por takarja” – folytatná Arany. A sok fociszerető pedig nagy búsan hazafelé ballag. Tudja, hogy jövőre sem lesz fiatalabb Gulácsi, jövőre sem lesz kevesebb mérkőzés, kevesebb feladat, a gyerekek, a család is egyre több figyelmet igényel, és a nem látók sem nézik majd kenyérre kenhetően egy kiváló sportember, férj és apa eredményeit.

A döntés, a gondolat megszületett, a kimondás időt kért.

A látók pedig semmi mást nem tehetnek, mint megköszönik mindazt, amit Gulácsi Péter tett és jelen pillanatban is tesz a magyar labdarúgásért. Az elmúlt évtizedek egyik legjobb játékosa, követendő példaképe, sztereotípiákat meghazudtoló, értékeket sugárzó személyisége.

Köszönjük, Gula! Bárhogy is alakul.

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

