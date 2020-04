A WHO elvárásai kifogástalanok és megfelelőek a koronavírus diagnosztizálására – mondta Müller Cecília. A tisztifőorvos azzal indokolta, hogy csak most kezdenek bele az országos szintű tömeges tesztelésbe, mert most jön a korlátozások enyhítése:

MOST, HOGY „IGYEKSZÜNK EGY PICIT ENYHÍTENI A SZORÍTÁSON”, NAGYON FONTOS A JÁRVÁNYGÖRBE ALAKULÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE.

Müller Cecília, Maruzsa Zoltán, Kiss Róbert és Gál Kristóf április 29-i tájékoztatója.

