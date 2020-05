Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára, Schanda Tamás a gazdasági adatokról ugyanakkor elmondta: az ipari teljesítmény Magyarországon 10, míg az EU egészében 12 százalékkal csökkent. Megismételte azt az ígéretet, hogy a kormány annyi új munkahelyet akar teremteni, amennyit a vírus elpusztít.

Több programot is meghirdettek. Az informatikai alapozó tanfolyamra egy hét alatt közel 37 ezer ember regisztrált. A nyolchetes, ingyenes oktatásra május 31-ig lehet még jelentkezni. Az ezen való részvétel előfeltétele a 2020 augusztusában induló struktúraváltó felnőttképzéseknek is. Beszélt arról is, hogy 1,2 milliós szabadfelhasználású diákhitel pluszt vehetnek fel, akik ezeken részt vesznek. Ehhez kapcsolódva beszélt a bértámogatás keretében megvalósuló egyéni fejlesztési időről is.

Csütörtökön 50 tárgyból lezajlottak a szakmai érettségi vizsgák. A vizsgáztatás rendjét járványügyi szempontból biztonságosan alakították ki.

Schanda Tamás, Lakatos Tibor, Szlávik János és Gál Kristóf május 17-i tájékoztatója.

