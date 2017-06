Talpalatnyi birtok: kertek és udvarok Pesten és Budán

Pár évtizeddel ezelőtt még könnyű volt besétálni a pesti bérházak kapuján. Nemcsak a századfordulós építészet pusztuló pompája volt érdekes, hanem az udvarok és kis kertek sokfélesége is. Az utcán sétálva sosem lehetett tudni, mire bukkanunk a kapuk mögött, mit rejtenek a belső udvarok: csupasz betont, sosem használt, de gondosan elraktározott kacatokat, néhány dézsában álló leandert, lepattogzott zománcú fazékba ültetett muskátlit a sárga keramiton, a falakat és a vaskorlátot befutó borostyánt, repkényt? Volt valami bájos és kedves ezekben a tudatosság nélkül született és a hosszú évek során spontán formálódó kertekben és udvarokban. Aztán a kapuk bezáródtak. Sok udvar és kert eltűnt az őket körülvevő házzal együtt. De ami megmaradt, az most is öntörvényű, titkos sziget a városban.