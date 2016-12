Közel 190 ezer magyar látta már a Zsivány Egyest

A várakozásoknak megfelelően, igen komoly érdeklődés mellett mutatkozott be a Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet a magyar mozikban. Szerda és vasárnap között 189 ezer néző fizetett be a legújabb kalandra, ami azt meséli el, hogy a lázadók hogyan szerezték meg a Halálcsillag tervrajzait. A filmről spoilermentes kritikánk itt olvasható, a látottakról pedig a Kultrovat podcast 20. adásában is elmondtuk a véleményünket.

A film nem tudott felérni Az ébredő Erő tavalyi számaihoz, de így is minden idők harmadik legjobb hétvégéjét produkálta a magyar mozikban, a Star Wars 7. epizódja és a Minyonok után. Könnyen ez lehet az év legnézettebb filmje a mozikban, ehhez A kis kedvencek titkos életét kellene befognia, ami 655 ezer nézőt szedett össze. Sok múlik majd azon, hogy azokat a nézőket, akiket az Ébredő Erő elért mennyire tudja megfogni a Zsivány Egyes, ami több szempontból is újszerű filmnek számít a Csillagok Háborúja univerzumán belül.

Nem a Zsivány Egyes volt a hét egyetlen premierje, az Omar Sy főszereplésével készül Derült égből apu című francia filmre 6663 néző volt kíváncsi, ami a kisebb francia filmek tekintetében nem is mondható rossznak. Ez a toplista 6. helyére volt elég.

Ami a korábbi bemutatókat illeti, a múltheti győztes Hivatali karácsony 40 százalékos esés után a második helyen végzett, 32 ezer nézőt csábított be a mozikba. A Disney új animációs filmje, a Vaiana itthon már biztosan nem lesz kirobbanó siker, a hétvégén 15 millió forintot és 12 ezer nézőt adott hozzá az eddigi eredményeihez, amivel a lista harmadik helyén szerepel.

Ami a mozikban futó magyar filmeket illeti, azok össznézettsége következőképpen áll:

Az Amerikai Egyesült Államokban is a Zsivány Egyes uralta a hétvégét, 155 millió dolláros bevétellel indított, amivel egy csapásra a 15. legtöbb bevételt hozó film lett az idén. A kérdés persze az, hogy mennyire sikerül az Ébredő Erőhöz hasonlóan elkerülni a komolyabb eséseket. A szakértők ezzel kapcsolatban egyelőre szkeptikusak és arra számítanak, hogy a Zsivány Egyesnek nem lesz esélye meghódítani az igazán komoly bevételi rekordokat.

A stúdiók általában igyekeznek elkerülni, hogy egy ilyen nagy figyelmet kapó filmmel egy héten mutatkozzanak be a mozikban, időről időre azért akad valaki, aki abban bízik, hogy a sci-fiktől idegenkedő nézőket hátha jobban el tudja érni. Ebben bízhatott a Váratlan szépség stúdiója. Meg abban, hogy a filmben szereplő sztárok (Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet és Edward Norton) elegek lesznek ahhoz, hogy legalább tisztességes helytállásról lehessen beszélni. A dráma ráadásul nem is volt annyira olcsó, iparági információk szerint legalább 36 millió dollárt költöttek rá, de inkább többet. Ehhez képest a 7 milliós nyitány nagyon sovány és azok után, hogy a kritikusok egymást túllicitálva hordták le a filmet, valószínűleg nem lesz túl sok esélye, hogy nyereséggel távozzon az amerikai mozikból.