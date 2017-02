A következő Thor-film lesz a legviccesebb mind közül

Azt már korábban is megírtuk, hogy a Thor-sorozat következő részének rendezője, a zseniális Taika Waititi egész más stílust képvisel elődeihez képest, és nem is akar tudomást venni a sorozat eddigi részeiről, teljesen újszerű, nagyon vicces filmet akar. Most hasonlóan nyilatkozott a Lokit játszó Tom Hiddleston is.

November 3-án mutatja be a Marvel stúdió a Thor-filmek következő részét, a Thor: Ragnarököt, de sokáig nem szivárgott ki semmi arról, hogy miről is fog szólni a történet. Aztán a stúdió nemrég kiadott egy rövid szinopszist, amiből azért kiderült pár fontos dolog. A sztori szerint Thor fogságba kerül a kalapácsa nélkül, miközben sietnie kéne haza Asgardba, hogy megállítsa Ragnarököt, azaz az otthona és az asgardi civilizáció pusztulását, meg egy Hela nevű főgonoszt (akit meglepő módon az Oscar-díjas Cate Blanchett fog játszani).

Azonban ehhez először túl kell élnie egy komoly gladiátorharcot, aminek köszönhetően kénytelen megküzdeni Hulkkal. Azaz a sztori egy része a Planet Hulkon fog játszódni: mivel Hulk ámokfutást rendezett a Földön, a szuperhősök kilőtték az űrbe, ő pedig egy rabszolgatartó bolygón kötött ki, ahol mindenféle lényeket engednek egymásnak egy hatalmas arénában.

Az alkotók nemrég arról beszéltek a sajtónak, mennyire hihetetlenül látványosak lesznek a harcok a filmben: "A legvadabb, legőrültebb akciójelenetek lesznek, amiket valaha láthattunk", és "Hihetetlen lesz, ahogyan Thor és Hulk kapcsolata alakulni fog" - közölték. A korábban a hihetetlenül vicces Hétköznapi vámpírokat és a szívmelengető Vademberek hajszáját is rendező Taika Waititi pedig azt mondta, azt szeretné, a látványos jelenetek közben a nézők azért folyamatosan nevessenek is.

Most hasonlóan nyilatkozott a Lokit játszó Tom Hiddleston is. "A Sötét világ végén Loki ül a trónon. A Ragnarök elején Thornak lenne hozzá néhány kérdése, de Loki nyájasan rejtélyesen felel neki", mondta a sztoriról. Hozzátette: "Taika Waititi egészen bátor, iszonyú vicces fickó, úgyhogy nagyon gyorsan összebarátkoztak Chris Hemsworth-szel. Remek volt nézni, ahogy a barátságuk a legjobbat hozza ki mindkettejükből, és együtt találtak ki mindenfélét, úgyhogy magabiztosan kijelenthetem, soha nem ábrázolták még annyira viccesen Thort, ahogyan ez a film fogja. Mondjuk én személy szerint már vagy tíz éve tudom, mennyire vicces is Chris."

Igaz, sokan pont azért bírálták a Bosszúállók: Ultron kora című filmet, mert túl görcsösen próbált poénkodni, és van, aki attól fél, az egyre több, poénkodásról szóló nyilatkozat is valami ilyesmit takar. Viszont ha van valaki, akiről könnyű elképzelni, hogy jól áll neki egy vicces szuperhősfilm, az pont Taika Waititi, úgyhogy könnyen lehet, tényleg a Thor: Ragnarök lesz a legviccesebb az eddigi 17 Marvel-film közül.