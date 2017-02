Idén újra megkapta egy magyar a hangmérnökök Oscar-díját

A fiatal magyar hangmestert Mel Gibson filmjével és a Kaliforniai álommal díjazták együtt azon a díjátadón, amelyiken tavaly az Oscar-díjas Saul fia hangdizájnere kapott díjat.

Az Angliában élő magyar Juhász Zoltán is megkapta egy animációs rövidfilm hangkulisszájának létrehozásáért az amerikai hangmérnökök Oscar-díjának számító Golden Reel Awardot, a hangmesterek legkomolyabb díját, amelyet az amerikai MPSE (Motion Pictures Sound Editor) nevű szövetség ítél oda Los Angelesben.

Az MPSE a nagyjátékfilmek közül két Oscar-jelöltet díjazott: Mel Gibson A fegyvertelen katoná-ját, a musical kategóriában pedig a Kalifornai álom című filmet. A Filmmaker Award nevű díjat Guillermo del Toro vehette át. Díjazták még különféle kategóriákban többek közt a Westworldöt, az Aznap éjjelt és a Warcraft-filmet is.

Juhász Zoltán a Golden Reel Awards filmes diákoknak szánt, Verna Fields amerikai hangmesterről és tanárról elnevezett kategóriájának egyik díját nyerte meg a Fishwitch (Halboszorkány) című animációs rövidfilmért, amelynek ő volt az egyszemélyes hangstábja. A kategóriában a leírás szerint a „magas minőségű, fantáziadús hangvágó diákokat” díjazzák.

Juhász Zoltánnak a Fishwitch volt a diplomafilmje a London melletti National Film and Television Schoolban; az animációt Adrienne Dowling rendezte. „Ez egy 10 perces stop motion animáció, ami egy habfiú (vagyis férfi hableány) és egy elszigetelődött tengeri boszorkány találkozását mutatja be a tenger közepén. Kezdetben nem túl jó a kapcsolatuk, de aztán a habfiú elkezdi kibontani a boszorkány fájdalmas titkát, ami közelebb hozza őket” – mesél Juhász az Indexnek a film történetéről.

Juhász Zoltán Budapesten nőtt fel, ott végezte az általános és középiskolát. „Érettségi után pedig Londonba mentem tanulni a University of Westminsterre, filmes szakra. Ott kezdtem el a hanggal komolyan foglalkozni, majd diploma után egy évvel felvettek a National Film and Television Schoolba, ami egy szuper egyetem, ott két évig tanultam Sound Design-t mesterszakon. Ott pontosan egy éve, februárban végeztem, azóta szabadúszó hangvágó vagyok” – mondja Juhász, aki azóta dolgozott egy kaliforniai reklámügynökségnél sound designerként, most pedig egy kis költségvetésű filmen dolgozik több egykori iskolatársával együtt. A National Film and Television School valóban a világ egyik legjobb iskolája a területen: mint írják, az iskola diákjait 1996 óta 39-szer jelölték Golden Reel Awardsra, és 13-szor meg is nyerték a díjat, ami a világ legismertebb hangmérnökiskolájává teszi az intézményt.

Juhász korábban, 2016-ban már nyert egy díjat a Fishwitch-csel: akkor a Dolby Award for Best Sound nevű elismerést ítélték neki.

A Golden Reelt először tavaly nyerte magyar film: akkor a később Oscar-díjjal is kitüntetett Saul fia hangmestere, Zányi Tamás nyerte el a legjobb külföldi filmnek járó díjat. Akkor azt írtuk: „Sokan talán nem tudják elképzelni, mennyire nagy szó ez egy magyar film esetében. A hollywoodi gigaprodukciókban ugyanis a filmhang készítésének minden egyes fázisát külön szakember végzi, nálunk viszont egy apró csapat, és főleg a hangmérnök egyszemélyben végzi a munkafolyamat nagy részét.” Zányi Tamás akkor azt mondta az Indexnek: „Díjat kapott az új DiCaprio film is, a Visszatérő, nagyon megérdemelten. De amikor felvonult a színpadra a 25 fős hangstáb, akkor mi csak néztünk: hát mi összesen voltunk négyen.” Zányi aztán a Kultrovat Podcast egyik adásában is mesélt nekünk a munkájáról.