Deák Kristóf előtt kinyílt egy ajtó

Most, hogy Deák Kristóf személyében magyar rendezőt is díjaztak, nem érdektelen megnézni, kik részesültek ebben az elismerésben korábban, és milyen hatással volt ez a későbbi pályájukra. Sőt, pár díjnyertes filmet meg is lehet nézni. Vajon a rövidfilmes elismerés már a játékfilmes karrier előszobája? Van-e olyan híres rendező, aki kapott már rövidfilmes Oscart?

A legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában először nyert magyar rendező Oscart, de még a nevezettek közé sem került honfitársunk a jelenlegi néven 1974 óta futó kategóriában (Best Live Action Short Film). Egyébként is, a rövidfilm nyilvánvaló mostohagyerek a rendes játékfilmekhez képest, és nem is vitatja senki, hogy a díjkiosztó elsősorban róluk, az utóbbiakról szól, miközben a rövidfilmes díjazottakkal általában csak említés szintjén foglalkoznak.

Azt talán ki lehet jelenteni, hogy közismert rendezőóriás nincs a korábbi díjazottak között, és egyikük se kapott később játékfilmrendezőként is Oscart, de így is jó pár olyan aktív, keresett rendezőt is találni köztük, akiket épp az Oscar indított el a pályájukon. Az is megállapítható, hogy az utóbbi években egyre több külföldi rendező kapott rövidfilmes Oscart, és az ő karrierjükben többször jelentett igazi fordulatot. Eközben véletlenül sem szeretnénk azt sugallni, hogy egy rövidfilmes Oscar után automatikusan nagyjátékfilmeket rendezhet majd az ember, mert az ellenkezőjére is van példa bőven.

Kaptak rövidfilmes díjat például olyan rendezők, akik elsősorban színészként aktívak (így a Dr. Who főszereplőjeként is ismert Peter Capaldi), vagy olyanok, akik később tévés rendezőként helyezkedtek el. Az alábbi kilenc az, aki játékfilmes rendezőként is ismert lehet:

David Frankel

Kicsoda? A most 57 éves Frankel elsősorban romantikus komédiáiról lehet ismert, filmjeit bemutatták Magyarországon is, bár az igazi szakmai elismerések eleddig elkerülték. Frankel vitrinjében a mai napig a rövidfilmes Oscar-szobor csillog a legfényesebben, ezenkívül Emmyt kapott még, de a játékfilmjeivel nem is igazán a díjakat, sokkal inkább a box office sikereket célozza meg.

Oscar-faktor: Az ő pályáján az Oscar nem is jelentett komolyabb fordulatot: már csaknem egy évtizede dolgozott a tévés szakmában, és már rendezett egy nem túl sikeres játékfilmet is, a Miami rapszódiát. Jellemző, hogy az Oscart is egy olyan filmért kapta, amely eredetileg sorozatpilotnak készült, ám miután az ABC visszadobta, néhány módosítással rövidfilm lett belőle.

Mi lett vele azóta: Az Oscar után is még évekig maradt a televíziónál, és csak tíz évvel később készült el a következő filmje, mely a legismertebb is egyben: ez volt Az ördög Pradát visel, melynek köszönhetően további filmeket rendezhetett (Marley meg én, Vad évad, Amit még mindig tudni akarsz a szexről), legutóbbi munkáját, a Váratlan szépséget pedig a földbe döngölték ugyan a kritikusok, de a számokat hozta, úgyhogy vélhetően nem lesz híján megbízásoknak a jövőben sem.

Taylor Hackford

Kicsoda? A sikeres rendezői pályát befutó Taylor Hackford elismertségét mi sem mutathatná jobban, minthogy 2013-tól három éven át ő volt az amerikai filmrendezők céhének elnöke, és jelölték is rendezői Oscarra később, de az egyetlen szobrát 1978-as rövidfilmjére (Teenage Father) kapta.

Oscar-faktor: A most 72 éves Hackford fiatalon jogot tanult, ám hamar rájött, mást szánt neki az élet, és egy tévécsatornánál kezdett dolgozni, első filmrendezése pedig a Teenage Father volt, mely el is indította a rendezői pályáján.

Mi lett vele azóta: Az Oscar után két évvel debütált játékfilmes rendezőként A sztárcsinálóval, és onnantól kezdve nem is volt megállás, a mai napig összesen tizenhárom játékfilmet rendezett. Hackford ismertebb filmjei közé tartozik a Garni-zóna, Az ördög ügyvédje és a Ray Charles életéről szóló Ray, melyért Oscarra is jelölték. Feleségével, Helen Mirrennel nem egy filmben dolgozott már együtt, most pedig már készül új filmje, a countrysztár házaspár, George Jones és Tammy Wynette életét feldolgozó George és Tammy, Jessica Chastain és Josh Brolin főszereplésével.

Anders Thomas Jensen

Kicsoda? A dán rendezőt már többször is jelölték rövidfilmes Oscarra, mire végre el is nyerte, és azóta egyrészt a nemzedéke egyik legjelentősebb, egyéni hangvételű rendezője lett a hazájában, másrészt forgatókönyvíróként elképesztően aktív.

Oscar-faktor: Jensen már írt ugyan forgatókönyveket, mielőtt 1998-ban harmadszorra Oscart is kapott volna egy rövidfilmjéért (Valgaften), mely a rendezői karrierjét is beindította, két évvel később jött is az első munkája, a Gengszterek fogadója, mely már magán hordozta Jensen sajátos stílusjegyeit, az egyszerre megindító és groteszk humort.

Mi lett vele azóta: További három filmjét (Zöld hentesek, Ádám almái, Férfiak és csirkék) itthon is sikerrel vetítették az artmozik, közben pedig írt is számos filmet másoknak - így az Oscarral jutalmazott Egy jobb világot is, melyet Susanne Bier rendezett. Azóta Bierhez hasonlóan Jensen is kiléphetett a nemzetközi porondra: A setét torony című Stephen King-regény idén elkészülő filmes adaptációjában vett részt forgatókönyvíróként.

Andrea Arnold

Kicsoda? A brit film egyik legreménytelibb rendezője gyerekműsorokban tűnt fel műsorvezetőként, de mivel mindig is a kamera túloldalán szerette volna látni magát, otthagyta a tévézést, és elvégezte az egyik legjobb hírű filmes kurzust az AFI Conservatoryban. Eddig négy nagyjátékfilmet rendezett, az utolsót már Amerikában.

Oscar-faktor: Több rövidfilmet is készített, mire az önéletrajzi elemeket is tartalmazó Wasp 2004-ben Oscart nyert, és ez megnyitotta az utat a komolyabb munkákhoz. Arnold később is merített a saját gyerekkorából, amikor a 16 évesen szült édesanyja egyedül nevelte a három testvérével együtt.

Mi lett vele azóta: Első filmjével, a Red Roaddal már elhalmozták díjakkal, de a második filmje, az Akvárium (Fish Tank) újra visszanyúlt a munkásosztálybeli gyerekkorhoz, és a nyomasztó lakótelepen játszódó realista dráma igazi siker lett. Ezután Arnold már mert váltani, és rendezett egy új Üvöltő szelek-adaptációt, majd tavaly az American Honeyval harmadszorra is megnyerte a zsűri nagydíját Cannes-ban. (“Jövőre mostmár egészen biztosan átnevezik a díjat Andrea Arnold-emlékdíjra” - írtuk akkor.) Sőt, időközben az ünnepelt Transparent sorozatban is rendezett pár részt.

Florian Gallenberger

Kicsoda? A müncheni rendező filmjeit itthon nemigen lehetett látni moziban, pedig Gallenberger eddigi munkái külföldön is sikeresek lettek. Közös a filmjeiben, hogy egyiket sem Európában forgatta, rendezőként egyértelműen a nemzetközi témák foglalkoztatják.

Oscar-faktor: Gallenberger több rövidfilmet is rendezett a kilencvenes években, és nem volt még 30 éves, amikor a mexikói utcagyerekekről szóló Quiero ser (I want to be...) megkapta a Filmakadémia legnagyobb elismerését. Ezt követően a rendező át is nyergelt a nagyjátékfilmekre.

Mi lett vele azóta: Első filmje (Az idő árnyékai) Indiában, a második (John Rabe) Kínában, a 2015-ben bemutatott harmadik (A kolónia) pedig Chilében játszódott, és olyan sztárok is feltűntek bennük, mint Emma Watson vagy Steve Buscemi.

Martin McDonagh

Kicsoda? Ő a példa rá, hogy egy másik műfajban már komoly sikereket elérő alkotó pályáján tényleg fordulatot jelenthet egy rövidfilmes Oscar is. McDonagh már világhírű drámaíró volt, amikor belefogott a filmezésbe: darabjait idehaza is játszották a színházak, ám az ír szülőktől származó, de londoni szerzőt a filmezés még jobban foglalkoztatta, és sikerrel nyergelt át.

Oscar-faktor: Ehhez viszont az is kellett, hogy első filmrendezése tényleg jó legyen: a Six Shooter című fekete komédia, a főszerepben Brendan Gleesonnal mindjárt Oscart ért, és utána McDonagh már nem is nagyon nézett vissza, maradt a filmezésnél.

Mi lett vele azóta: Első játékfilmje a rettenetes magyar címmel ellátott, de remek In Bruges (Erőszakik) volt, melynek McDonagh írta rendezőként a forgatókönyvét is. Következő filmje, A hét pszichopata és a si-cu már közös brit-amerikai produkció volt, akárcsak harmadik játékfilmje, a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, mely már az utómunkák fázisában jár, és remélhetőleg még az idén be is mutatják, Frances McDormand és Woody Harrelson főszereplésével.

Shawn Christensen

Kicsoda? Christensent először rockzenészként ismerhettük meg, hiszen a kétezres években egy másodvonalbeli indierock zenekar, a Stellastarr énekes-gitárosaként turnézta körbe a világot, ám már akkor is filmforgatókönyveket írt két koncert között. És most már zenészből filmrendező lett.

Oscar-faktor: Első rendezése, a Curfew című rövidfilmje nemcsak Oscart nyert 2012-ben, hanem a filmstúdiók meglátták benne a lehetőséget egy egész estés játékfilmre is. Ettől még Christensen nem lett hűtlen a rövidfilmhez sem, és Cul-de-Sac címmel rendezett egy újabbat is tavaly.

Mi lett vele azóta: Az így kibővített film (Before I Disappear) Christensen rendezésében és főszereplésével került a mozikba, és egy mélyponton lévő férfi és unokahúga sorsfordító találkozását meséli el. Azóta Christensen a további forgatókönyvírás mellett még egy filmet rendezett, a Sidney Hallt, melyet az idén mutatnak majd be.

Roger Christian

Kicsoda? Bár Christian jó pár filmet rendezett, őt elsősorban a Csillagok háborúja és A nyolcadik utas: a halál látványtervezőjeként szokás ismerni, előbbi munkájáért kapta az első Oscarját is. Christiannek azonban egyéb ambíciói is voltak: rendezni akart, és ehhez a rövidfilmezésen át vezetett az út. Igaz, rendezőként inkább a rossznak tartott filmjeiről híres. (Interjú is volt vele az Indexen.)

Oscar-faktor: Első rövidfilmjét, a Black Angelt George Lucas segítségével készítette el, Oscart azonban nem ezért, hanem az 1981-es The Dollar Bottomért kapott, mely után egy évvel már jöhetett is a nagyjátékfilm, a The Sender.

Mi lett vele azóta: Forgatott egy rakás filmet, de a legtöbbet lehúzták a kritikusok, és különösen a Háború a Földön című filmjének jutott ki a jóból. Utóbbi akkora bukás volt, hogy komolyabb dobása már nem is lehetett azóta, és úgy volt, ő rendezi a másik Kincsem-filmet, ám erről az utóbbi időben nem lehetett hallani.

Ray McKinnon

Kicsoda? McKinnon sokáig inkább színészként volt ismert, bár az igazi nagy szerepek elkerülték, és többnyire karakterszínészként alkalmazták számos filmben. De aztán az új évezredben a dolgok megváltoztak.

Oscar-faktor: Az azóta elhunyt feleségével, Lisa Blounttal együtt megcsinálták a The Accountant című rövidfilmjüket, mely 2001-ben megkapta az Oscart, és onnantól kezdve McKinnon rendezőként is felkerült a térképre, noha akkor már színészként is komolyabb alakításai voltak (elsősorban a Deadwood című sorozat lelkészeként).

Mi lett vele azóta: Rendezett két nagyjátékfilmet is (Chrystal, Randy and the Mob), majd jött az igazán nagy dobás, a Rectify sorozat, melynek McKinnon az alkotója, és amely az elmúlt évek egyik legjobban fogadott amerikai sorozata lett - tavaly év végén ért véget a negyedik évadával.

