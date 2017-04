Dolph Lundgren is alámerül az Aquaman-filmbe

A Tökéletes katona, az Expendables-sorozat és a Rocky IV. sztárja egy tengeralatti ország királyát fogja játszani a Trónok Harcából ismert Jason Momoa főszereplésével készült szuperhősfilmben.

Az általában sikeresebb és a rajongókat is mindig jobban lekenyerező Marvel fő konkurense, a Batman- és Superman-filmek után hamarosan a maga Bosszúllók-filmjével, Az Igazság Ligájával előálló DC minél nagyobb sztárok leigazolásával szeretné lekenyerezni a nézőket, de még mindig nem volt elég nagy bejelentés, így most előálltak Dolph Lundgren nevével is.

Korábban már megírtuk, kik szerepelnek még Momoa mellett. Amber Heard lesz Aquaman szerelme, Nicole Kidman játssza Aquaman anyját, Willem Dafoe Atlantis tudományos főtanácsadóját, Patrick Wilson pedig Aquaman gonosz féltestvérét alakítja majd.

A svéd származású akciósztár, Dolph Lundgren Xebel királya lesz, aki szintén nagyon szeretne Amber Heard karakterével, Merával közelebbi kapcsolatot ápolni, ebből kifolyólag pedig eléggé szeretné megölni Aquamant - írja a Hollywood Reporter.

A filmet James Wan, a Fűrész-filmek producere kezdi majd rendezni májusban. A DC-től előbb még jön Az Igazság Ligája, amelyben már felbukkan majd Aquaman és a film néhány másik szereplője is.