Csodálatos lett a nyolcadik Csillagok háborúja előzetese

Sejtettük, hogy a csütörtökön, Orlandóban kezdődő Star Wars Celebration nevű, rajongóknak szervezett őrületen valamit gurítani fognak a Csillagok háborúja marketingesei. És természetesen a valami nagy alatt a nyolcadik rész előzetesét értjük. Ami most meg is érkezett.

Az előzetes bemutatásánál ott volt Rian Johnson rendező és Kathleen Kennedy producer, a Lucasfilm elnöke is. Kennedy elmondta, hogy Johnson simán elfér azok mellett a nagynevű rendezők mellett, akikkel eddig dolgozott. Íróként is dícsérte, főleg azért, mert erős, független nőket tud írni. És nagyon jó a humorérzéke.

Johnson mesélt arról, hogy mekkora élmény volt a legendás Pinewood-stúdiókban és Írországban is forgatni. Johnson arról is beszélt, hogy még a Looper forgatásakor szerzett egy fényképezőgépet, amivel elkezdte a munkákat dokumentálni, Az utolsó Jedik forgatásán több ezer fotót csinált. Ebből párat meg is mutattak, volt közös kép Poe Dameronról és Finnről egy űrhajó hídján, egy másik werkfotó Daisy Ridleyről egy fénykarddal a kezében, illetve volt több kép Carrie Fisherről is.

Csatlakozott hozzájuk Daisy Ridley is - róla is láthattunk több új werkfotót az írországi forgatásról. Ridley kevés dolgot mondhatott is a filmről: az új film többet fog foglalkozni Rey történetével, és azzal az elvárással, amivel Rey szembesül a Luke-kal találkozáskor.

Elmondta, hog veszélyes találkozni az embernek a hőseivel, mert nem biztos, hogy olyanok, amire számítanak.

Aztán a műsorvezető Josh Gad elkezdett beszélgetni Az ébredő Erőben feltűnt robottal, BB-8-tel, ami természetesen csak csipogásokkal kommunikált. Johnson elmondta, hogy a robot lesz a film Buster Keatonja, Az utolsó Jedi vágója szerint egyszerűen nem lehetett a filmbe túl sok BB-8-et rakni.

A Finnt játszó John Boyega csak annyit mondott a szerepéről, hogy igen, az előző film végén megsérült a háta, és most éppen a gyógyulás folyamatában van.

Johnson elmondta, hogy az előző film gonoszai, az Első Rend nem nyugszik, nem roppantak össze, Az utolsó Jedikben is aktívak és nagyon dühösek lesznek. Johnson felvezette a nyolcadik film egyik új szereplőjét, Kelly Marie Trant. Tran nem sok említésre méltó dologban szerepelt eddig, főleg tévésorozatokban játszott kisebb szerepeket. A SW-karakterét Rose-nak hívják, annyit tudtunk meg róla, hogy karbantartóként dolgozik az ellenállásnak. Johnson elmondta azt is, hogy nagyon fontos szerepe lesz Rose-nak a filmben.

A panel végére felbukkant a Luke Skywalkert játszó Mark Hamill is, aki elmondta, hogy arra sem emlékszik, mit reggelizett, szóval azt sem nagyon tudja, hogy meg fog-e szólalni az új filmben. Persze viccelt, mert elmondta, hogy utószinkronra ment, szóval feltételezem, van bőven mondanivalója. Hamill még viccelődött azzal is, hogy azért tetszett neki a Zsivány Egyes, mert ő nem szerepelt benne. Dícsérte ő is Johnsont, és elmondta, hogy mindketten bevallották, hogy rettegtek az új film forgatása előtt.

Ha Rian boldog, én is boldog vagyok

- tette hozzá.

Rian Johnson aztán bemutatta a film előzetes poszterét is, amit sajnos csak ilyen béna minőségben tudok megmutatni.

A Csillagok háborúja - Az utolsó Jedik rendezője Rian Johnson (Brick, Looper), a forgatókönyvet is ő írta. A filmben visszatér Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie és még halála előtt Carrie Fisher is leforgatta a jeleneteit. Ismeretlen szerepekben feltűnik majd a filmben Benicio Del Toro és Laura Dern is. A magyar premier december 14-én lesz.

Az új trilógia utolsó részét Colin Trevorrow fogja rendezni, ez 2019-ben fog kijönni, de előtte még kapunk a fiatal Han Solóról egy különálló filmet 2018-ban.