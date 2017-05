Levágott kezű lányért és Oscar-jelöltekért izgulhatunk Kecskeméten

A 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon (KAFF) ezúttal nemcsak magyar versenyprogram lesz látható június 21. és 25. között: a KAFF-fal párhuzamosan, új név alatt fut a 10. Európai Animációs Játékfilm és TV-film Fesztivál, ahol többek között két Oscar-jelölt animációs filmet és tévésorozatokat is bemutatnak.

Kialakult a 13. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál versenyprogramja. A Balázs Zoltán tervezőgrafikus, a Partiumi Keresztény Magyar Egyetem tanára, Kulics Ágnes vágó, televíziós filmszerkesztő és Pál Nagy Balázs animációs rendező alkotta előzsűri 229 nevezésből 116 animációt válogatott be a versenyprogramba: 36 rövidfilm, 25 televízió-sorozat epizód, 22 diákfilm és 33 alkalmazott animáció lesz versenyben.

A programban szerepelnek az olyan, a a legrangosabb fesztiválokon is díjazott vagy az Oscar-jelölés közelébe került animációs rövidfilmek, mint Bucsi Réka LOVE-ja, A nyalintás nesze Andrasev Nadjától, Dell'Edera Dávid Balkonja vagy Tóth Luca Superbiája, de például Jankovics Marcell is nevezte Arcmás című rövidfilmjét. Jankovicsnak tévésorozata is szerepel a versenyben, olyan szériák mellett, mint a Nyóckert rendező Gauder Áron Kojot és a sápadtarcúja vagy az Egy kupac kufli című népszerű mese adaptációja.

A KAFF-fal párhuzamosan, új név alatt futó 10. Európai Animációs Játékfilm és TV-film Fesztivál egészestés animációs versenyprogramjába a háromtagú előzsűri – Csenkiné Túri Edit, a kecskeméti Otthon Mozi vezetője, Orosz Anna Ida filmteoretikus és Lukács Péter Benjámin sound designer – hét, köztük két, itthon korábban már bemutatott, Oscar-díjra jelölt filmet választott. A vörös teknős és az Életem Cukkiniként mellett bekerült a versenyprogramba a francia-belga Fantomfiú, a francia Jean-Francois Laguionie új filmje, a Louise a parton című, a szintén francia Sébastien Laudenbach A levágott kezű lány című Grimm-feldolgozása, a román Anca Damian új animált dokudrámája, a Varázshegy is, valamint a Magyarországon először a KAFF-on látható Ethel & Ernest című családi animációs film, a brit Roger Mainwood alkotása.

A fesztiválon vetített összes film listája a fesztivál honlapján olvasható.