Színészkedő Adam Sandlerre fognak gerjedni a filmrajongók

Azt eddig is tudtuk, hogy a cannes-i filmfesztiválon pofátlanul sok jó film mutatkozik be, de amit 2017-ben fognak művelni, az már mindennek a teteje. Arról nem is beszélve, hogy a Jupiter holdjával magyar film is van a versenyprogramban, került magyar–szlovák koprodukció az Un Certain Regardba, lesz magyar rövidfilm is. Sőt, ugyan egyáltalán nincs köze semmihez, de még az új Twin Peaksből is le fognak vetíteni két részt.

Az Index is ott lesz Cannes-ban, szóval remélhetőleg nemsokára már nem kell tippelnünk arról, hogy egyes filmek miről szólnak, hanem meg is írhatjuk, hogy milyenek. Ezeket a filmeket várjuk a legjobban az idei fesztiválon.

Csábítás (The Beguiled)

magyar bemutató: augusztus 31.

Négy évvel ezelőtt szintén Cannes-ban mutatkozott be Sofia Coppola előző nagyjátékfilmje, a sztárokat meglopó fiatalokról szóló, felemásan fogadott Lopom a sztárom (eredeti, sokkal jobb cím: The Bling Ring), szóval azt azért lehetett sejteni, hogy tárt karokkal fogadják majd a következő munkáját is. És itt is van a Csábítás, ami egy sebesült amerikai polgárháborús katonáról szól, aki menedéket talál egy lányiskolában – és amit már 1971-ben megfilmesítettek A tizedes háreme címmel, Clint Eastwooddal a főszerepben. Úgy néz ki, hogy 2017 Clint Eastwoodja az egyre jobb és jobb filmekben feltűnő Colin Farrell, a nőket pedig Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning (Neon démon) és a príma Rendes fickókban feltűnt, ott csodálatosat alakító Angourie Rice játsszák. Kevés cannes-i versenyfilmnek van már fix magyar premierje, ennek szerencsére igen.

The Meyerowitz Stories

magyar bemutató: Netflixen lesz valamikor idén

Az idei Cannes egyik közepes méretű botránya az, hogy két olyan film is bekerült versenybe, amit a streamingszolgáltató Netflix fog vetíteni később, a mozik kihagyásával. A dolog egy kétélű fegyver, hiszen ez azt jelenti, hogy jó és látványos filmek nem kerülnek moziba, de azt is, hogy a világ Netflix-előfizetői például meg tudják nézni Noah Baumbach (Frances Ha, While We're Young) legújabb rendezését. A cikk írása alatt úgy tűnik, a fesztivál kötelezni fogja a Netflixet, hogy Franciaországban mindenképp vetítsék majd le a versenyszekcióba került filmeket, de addig örülhetünk, hogy egy filmben fogjuk látni Ben Stillert, Adam Sandlert, és Dustin Hoffmant. Igen, direkt írtam, hogy örülünk, mert Baumbach előző filmjeiből ha valami egyértelmű, az az, hogy remekül bánik a színészeivel, és ha azt gondolja, hogy ez a két sokat bántott komikus megfelelő neki, akkor biztosan igaza van. A The Meyerowitz Stories egyébként arról szól, hogy egy család összegyűl New Yorkban, hogy a családfőt ünnepeljék, szerepel még benne Emma Thompson és Candice Bergen is.

Happy End

magyar bemutató: valamikor 2017-ben

Nagy csibész az idén 75 éves Michael Haneke, mert az új filmje a menekülthullámról is szól, meg nem is: a hivatalos szinopszis szerint egy, mit ad isten, éppen Calais-ben élő jómódú családról, akiknél éppen valami nagy dráma zajlik, miközben a menekültválság teljes erőből dübörög a háttérben. A jómódú család tagjait olyanok játsszák, mint Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Jean-Louis Trintignant, és az eléggé kilógó, brit Toby Jones. Többet nem tudunk, csak még annyit, hogy bemutatják majd nálunk is idén.

Okja

magyar bemutató: Netflixen lesz valamikor júniusban

A másik példa a Netflix térnyerésére: már önmagában nagy szám, hogy Bong Joon-Ho dél-koreai rendező (A gazdatest, Snowpiercer) új filmet készít, de az még nagyobb, hogy rögtön náluk is landolt a minden hír szerint szokatlan szörnyfilm. Amiben feltűnik Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, és Paul Dano is. A cím egyébként egy hatalmas, disznószerű lény neve, amit egy kislány ápol, amíg egy gonosz üzletasszony (Swinton) meg nem szerzi magának az önös érdekeiért, a lány pedig elindul kiszabadítani a barátját. Jó, a Snowpiercert is nehéz egy mondatban összefoglalni, a "vonat hátuljáról az elejére akarnak jutni egy csomóan" nagyvonalakban leírja, miről van szó, de Bong Joon-Ho eddig filmjeiben az volt a király, hogy a legtöbb részlete elmagyarázhatatlan volt.

Jupiter holdja

magyar bemutató: június 8.

A mi filmünk! Elég is lenne ennyit mondani Mundruczó Kornél, korábban még A felesleges ember címen futó új alkotásával, ami a Fehér isten Un Certain Regard-szereplése után más egyenesen a versenybe került. A sztori a sajtóanyag szerint "a hitről, a megváltódásról, a csoda lehetőségéről szól, egy különös barátság történetén keresztül", de azt már régóta tudjuk, hogy egyrészt lesz benne egy repülő ember, másrészt pedig a menekültválság idején zajlik az egész. Reméljük, hogy a Saul fia bődületes sikere után Mundruczónak is sikerül egy hasonló diadalmenet. Szerencsére a cannes-i premier után nem kell sokat várni, június elején már nálunk is bemutatják a filmet. (És ne feledkezzük meg az idén Un Certain Regard szekcióba bekerült Out című filmről sem, ami szlovák-magyar koprodukcióban készült Kristóf György rendezésében.)

Wonderstruck

magyar bemutató: nem tudni

Todd Haynes (Távol a mennyországtól, Carol) tökélyre fejlesztette a modern melodráma műfaját, és a Wonderstruck sem olyannak tűnik, amivel megtörné a nyertes (és temérdek díjra jelölt) szériáját. A filmben két siket gyerek sztorija megy párhuzamosan, egyikőjük egy kisfiú a hatvanas években, a másik pedig egy kislány a tízes évek Amerikájában. Az alaptörténet Brian Selznick könyvéből készült, ő írta többek között A leleményes Hugó eredeti regényét is. Azért érdekes látni, hogy ez már a második alkalom, hogy Selznick alapvetően gyerekeknek szóló fikcióját az amerikai filmgyártás nagyjai dolgozzák fel: a Hugót ugyanis Martin Scorsese rendezte. A Wonderstruck, nyilván Haynes miatt nem tűnik annyira csilivilinek, mint az a 3D mese.

The Square

magyar bemutató: valamikor 2017-ben

Aki már látott Ruben Östlund-filmet, az egészen biztosan nem felejti el, legyen szó a Play könyörtelen bullyingjáról, vagy a Lavina brutális macsórombolásáról. Hogy az új filmje egész pontosan miről fog szólni, azt nehéz megmondani: a hivatalos beszámoló szerint egy múzeumi kurátorról, akit kirabolnak az utcán, és nem mellesleg egy új kiállítást is kellene promóznia, és emiatt teljesen becsavarodik. Vagy egy címbeli térről. Vagy egy négyzetről. Az biztos, hogy Östlund karrierjében először, most már angolszász színészek is vannak a filmben: Elizabeth Moss (A szolgálólány meséje) és Dominic West (Drót) egészíti ki a főleg skandináv gárdát. Én valami olyasmit sejtek, mint Lars von Trier teljesen más előjelű Idiótákja, bár teljesen más előjellel. De mondom, csak sejtek valamit, és nagyon várom, hogy megtudjam, igazam lett-e. Akárcsak a Playt és a Lavinát, ezt is be fogják mutatni Magyarországon.

Egy szent szarvas meggyilkolása (The Killing Of A Sacred Deer)

magyar bemutató: valamikor 2017-ben

Imádom, hogy a remek című Egy szent szarvas meggyilkolásából csak és kizárólag egy sajtófotó van. Amin Colin Farrell megy fel egy elégtelenül megvilágított lépcsőn. Semmi szent, semmi szarvas, semmi gyilkolás. De mivel Jorgosz Lantimosz rendezte (Kutyafog, A homár), egészen biztos vagyok benne, hogy átvitt értelemben mind a három fel fog benne tűnni. Még szintén biztos, hogy Farrell mellett fel fog tűnni a filmben a bődületes sikerszériában lévő Nicole Kidman és Alicia Silverstone is. Ha A homár kegyetlen humora és érzelmessége lesz ennek a filmnek is a középpontja, akkor izgatottan várom. Ha nem, akkor is. Lantimosz az a rendező, akitől egy biztosítóreklám is olyan lehet, amilyen még soha nem láttunk.

Based On A True Story

magyar bemutató: nem tudni

Versenyen kívül fogják bemutatni Roman Polanski új filmjét, de szerintem ez már elég indok lesz, hogy százezer okoskodó cikk, talán pár tiltakozó, és egészen biztosan sok hőbörgő legyen már a vetítés előtt, után, sőt, közben is. Polanski az élő példa (Woody Allen mellett) arra a dilemmára, hogy le lehet-e választani egy művész munkáját egy művész magánéletéről. A hetvenes években kiskorú megerőszakolásával vádolt, majd az Egyesült Államokban gyorsan elhagyó Polanskinak Európa biztonságos teret jelent, ahol készítheti az új filmjeit - bár talán a 2010-es Szellemíró óta nem sok vizet zavart, még Az öldöklés istenét is inkább elfelejtették az emberek. A Based On A True Story (eredeti címén: D'après une histoire vraie) forgatókönyvébe egy másik filmrendező, Olivier Assayas (A stylist, Carlos) is besegített, a sztori pedig egy íróról szól, aki nem, nem szellem, hanem összeismerkedik egy elkötelezett rajongójával. A két nőt Eva Green és Emmanuelle Seigner alakítják.

You Were Never Really Here

magyar bemutató: nem tudni

Joaquin Phoenix nyomoz! Ennyi nekem bőven elég, mert amikor utoljára csinálta ugyanezt a Beépített hiba című Paul Thomas Anderson-filmben, csudaklassz lett a végeredménye. A You Were Never Really Here nem biztos, hogy annyira kacifántos lesz (sajnos Phoenix barkója sem olyan vagány), de mindenképpen érdekes: a színész egy háborús veteránt játszik, aki megpróbál kiszabadítani egy fiatal lányt az embercsempészek karmai közül, de semmi sem olyan egyszerű, amilyennek látszik. A sztori Jonathan Ames kisregényéből készült, a filmet pedig Lynne Ramsay rendezte. Ramsay a nagy 2011-es sikere, a Beszélnünk kell Kevinről után majdnem parkolópályára állt (első nap kirúgták a Jane Got A Gun című western forgatásáról), de ez lehet a nagy bizonyítása, hogy igenis megbízható, markáns rendező.

Jeannette l'enfance de Jeanne d'Arc

magyar bemutató: nem tudni

Bruno Dumont nagy kópé rendező hírében áll, a legutóbbi filmjét egész egyszerűen idegesítőnek neveztük, a 2014-es A kis kutyafülő című minisorozatát meg a neves Cahiers Du Cinema az év legjobb filmjének. Ki érti ezt? Kíváncsiak leszünk, hogy a Jean d'Arc fiatalkoráról szóló, hát hogy is mondjam, szokatlan filmje vajon milyen hatást fog kiváltani az emberekből, az egészen biztos, hogy az előzetese alapján semmi köze nem lesz sem a Carl Dreyer-, sem a Luc Besson-féle életrajzi filmekhez.

The Florida Project

magyar bemutató: nem tudni

Akinek kimaradt a remek Tangerine című dráma (nálunk először a Cinefesten ment, de felkerült azóta Netflixre), az azonnal nézze meg: a Los Angeles utcáin melózó, transzvesztita prostik életéről szóló, megható vígjátékot csak és kizárólag telefonokkal forgatták, de akármennyire is szörnyen hangzik, Sean Baker filmje egy vicces, kedves, energikus alkotás, amitől az ember rögtön kíváncsi arra, hogy mit fog legközelebb csinálni a rendezője. Hát a The Florida Projectet, ami szintén egy társadalmi üzenettel bíró film lesz: Baker szándéka az, hogy bemutassa azokat az amerikaiakat, akik olcsó motelekben laknak, a The Florida Project esetében például Disneyland szinte közvetlen közelében. Itt él Moonee, egy hat éves kislány, akinek a baráti társaságáról fog szólni a film. Amit már nem telefonra forgattak.

How To Talk To Girls At Parties

magyar bemutató: nem tudni

Sokáig úgy tűnt, hogy akármit is fog gurítani John Cameron Mitchell rendező, sosem lesz akkora nagy szám belőle, mint bemutatkozásából, a Hedwig és a mérges csonk című musical adaptációjából. Aztán itt a How To Talk To Girls At Parties, és ha valamivel, akkor ezzel megint odateheti magát. A Neil Gaiman azonos című regényéből készült filmben Elle Fanning egy földönkívülit játszik, aki a galaktikus túrája során elcsatangol a hetvenes évek Londonjában, ami egy egyszeri magyarnak is hatalmas sokk lehetett volna, nem csak egy másik galaxis szülöttének. Feltűnik még benne Nicole Kidman, Ruth Wilson, a zenét az idén visszatérő LCD Soundsystem agytrösztje, James Murphy készíti, hát mekkora menőség lehet ez!