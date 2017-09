Én nem rohanok neki a szalagkorlátnak 140-nel, bekokainozva

„A szakma leírt engem, megkaptam a tehetségtelen jelzőt, de nem úgy reagáltam, hogy eltűntem és alkoholista lettem volna, hanem addig mentem, amíg tíz év után Enyedi Ildikó újra felfedezett a Terápiával” – így emlékszik vissza Nagy Ervin, a Katona József Színház színésze a Kaméleon című filmjére, amiben saját maga szerint „bátortalanul” játszott. Eltartott egy évtizedig, mire innen eljutott a csúcsra, de, mint mondja, vele amúgy is lassan történnek meg a dolgok, „Ezért is nem hallasz rólam olyat, hogy bekokainozva, száznegyvennel nekirohanok a szalagkorlátnak.”

Most viszont, mint az Index Kultrovat podcastjében elmondta, eljött számára az aranykor, szerepel Magyarország hivatalos Oscar-nevezésében, az Arany Medve-díjas Testről és lélekről-ben, és ő volt a hosszú évek óta legnézettebb magyar film, a Kincsem főszereplője. Amivel végre megmutathatta, mit tud.

Egy ilyen szerepre egy életet szokás várni. Úgy éreztem, ha ezt elbukom, kiugrok a hatodikról.”

És miután lefogyott tíz kilót, már tudta, hogy sikerülni fog – mesélte. De ezzel együtt sem érzi úgy, hogy innentől már biztosan csőstül jönnek a sikerek: „A dolgoknak nálunk nem feltétlenül van következménye. Én egy olyan nővel élek együtt, akinek az arcával ki van plakátolva egész Európa, és aki akár az Oscar-díjat is megkaphatná, olyat alakított, mégsem csörög soha a telefonja” – mondja barátnőjéről, Borbély Alexandráról, a Testről és lélekről főszereplőjéről.

Szerinte „épp elég pofon” Andy Vajnának, hogy a Kincsem ennyire sikeres lett, „más elégtétel nekem már nem kell” – mondta Nagy Ervin, amikor arról kérdeztük, megoldódott-e már a konfliktusa a filmügyi kormánybiztossal, aki hangosan tiltakozott az ellen, hogy ő legyen a Kincsem főszereplője.

„Én megéltem a fiatal demokráciát, úgyhogy nem vagyok hajlandó nem hinni a szabadságban” –mondta arról, baj-e, ha nincs jóban a nagyfőnökkel. „Ha beleállsz valamibe, a lényed is erősödik tőle, és ez a szakmádra is kihat. És egy Blaskovich Ernő nem lehet gyáva, ha nyilatkozni kell!” – utalt a színész a Kincsem lázadó főszereplőjére annak kapcsán, hogy ő mindig nyíltan kimondja a politikai véleményét, és nem is érti, miért félnek ettől a kollégái, hiszen neki sem lett tőle semmi baja.

Ne szarjunk már be a politikától! Én itt leszek még harminc év múlva is, amikor ezek már rég a temetőben lesznek.

És a fiatalok úgy fognak rám nézni, hogy itt a Nagy Ervin bácsi, aki elég tökös volt ahhoz, hogy elhiggyük neki a monarchia ellen lázadó grófot. A fényt, a fáklyát nem lehet leengedett karddal vinni. Nekünk tükröt kell tartanunk, és ha be vagyunk szarva, ez nem fog menni.” Viszont azt fontosnak tartja, hogy akkor is ki kell menni, ha a nekünk kedvesebb párt ront el valamit. „Ez nem azt jelenti, hogy te hülye vagy, mert két évvel ezelőtt még rájuk szavaztál. Ha ők azóta megváltoztak, akkor ki kell menni az utcára, és szólni nekik.” Mindenesetre őt már minden párt hívta a Nemzeti Múzeum lépcsőjére szavalni, de egyetlen egy hasonló meghívásra mondott csak igent, hazafiságból.

A podcastben beszéltünk Nagy Ervin új filmjéről, a Hetedik alabárdosról is, amelyre kritikánkban mindössze 4 pontot adtunk a tízből. „Ilyen gyors szembesítés még nem volt az életemben: öt perccel ezelőtt olvastam, mi rosszat írtatok a filmről” – mondta. Azért hozzáteszi: „Hétfőn lettem 41 éves, öregebb vagyok már annál, hogy egy kritika miatt egy hétig szomorúan a Dunát nézzem vagy a fellegekbe repüljek”, igaz, a magabiztosságát sokszor nagyképűségnek hiszik.

A podcastben beszélgettünk még arról, miért baj, hogy ennyire keveset keresnek a színészek, és problémát jelent-e, hogy a tévésorozatok viszont összehasonlíthatatlanul többet tudnak ajánlani. Nagy Ervin legközelebb A tanár című RTL Klub-sorozat főszereplője lesz: erről is mesélt nekünk, na meg arról, hogyan sérült meg a sorozat forgatásán. Elmondta, miért sikerülhetett olyan jól a Salamon király kalandjai című animációs film szinkronja, amelyben ő a főszereplő hangja.

Beszélt nekünk arról is, ennyi nagy szerep után hogyan tervezi tölteni a következő évét, melyik lesz a következő filmje, és hogy lehet-e ő jobb Johnny Deppnél. Mindez, és még sok minden más is kiderül a Kultrovat Podcast 38. adásából, Nagy Ervinnel, Matalin Dórával és Kovács Bálinttal.

