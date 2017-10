Rendőrségi vizsgálat indul Harvey Weinstein ellen

Hivatalosan is megerősítették, hogy a New York-i rendőrség vizsgálatot indít Harvey Weinstein filmproducer ellen. A vizsgálatot az eddig nyilvánosságra került információk miatt indítják, és várják azok jelentkezését, akik további részletekkel szolgálhatnak a producer ügyeiről. Egyszer már indult rendőrségi eljárás Weinstein ellen, 2014-ben Ambra Battilana Gutierrez olasz modell jelentette fel, de a vizsgálat eredménytelenül zárult. Ahogy korábban az Index is megírta, a producert több tucat színésznő és filmes szakember, köztük olyan hírességek, mint Ashley Judd, Angelia Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne, Léa Seydoux és Asia Argento vádolja azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket. Három nő, köztük Argento pedig azt állítja, hogy meg is erőszakolta őket.

A New York-i rendőrséggel együtt a londoni hatóságok is bejelentették, hogy vizsgálódni fognak.

Weinstein először közölte, hogy a vádak hamisak, és be fogja perelni az ügyet kirobbantó lapokat, de később már arról beszélt, hogy nincs jól, segítségre van szüksége. Hozzátette, hogy mindenki követhet el hibákat, és mindenki megérdemel egy második esélyt. A TMZ egyébként úgy tudja, hogy Weinstein egy magángéppel egy arizonai rehabilitációs központba utazott.

A producert cége, a The Weinstein Co. produkciós vállalat napokkal ezelőtt kirúgta, felesége pedig bejelentette, hogy elválik.