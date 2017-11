Kevin Spacey állítólag Richard Dreyfuss fiát is zaklatta

Harry Dreyfuss közzétett egy írást, amelyben azt állítja: tizennyolc éves korában őt is zaklatta szexuálisan a már többek által megvádolt Kevin Spacey, ráadásul úgy, hogy a fiatal színész apja is a szobában volt.

Kevin Spacey-t először egy Anthony Rapp nevű színész vádolta szexuális zaklatással: ő azt mondta, a sztár Rapp 14 éves korában molesztálta. Azóta még öten fogalmaztak meg hasonló vádakat, aztán a Netflix nyolc munkatársa is megerősítette a dolgot. Most pedig Harry Dreyfuss, Richard Dreyfuss szintén színész fia írta meg a történetét a BuzzFeeden, mondván, 18 éves korában Spacey őt is zaklatta.

Harry azt írja: Spacey épp a londoni Old Vic Theaterben rendezte az apját, amikor először találkoztak, és a sztár hihetetlenül kedves volt vele, öleléssel köszöntötte, többször tett gáláns, figyelmes gesztusokat felé. Egyik nap Spacey szobájában próbálták az apja szövegét: Spacey arra kérte Harryt, hogy olvassa fel az apja darabbeli feleségének sorait segítségképpen.

Amikor Richard kiment a szobából, Spacey Harryt faggatta arról, hogy telt a karácsonya, mire a fiú elmondta, bár szeretett volna egy jót bulizni, túl félénk volt hozzá. Spacey erre megfogta a kezét, az ujjait az ujjaira kulcsolta, és azt mondta neki, ne legyen félénk. De Harry ezt is csak kedvességként értékelte. "Ő felnőtt férfi volt, a hősöm és az apám főnöke: ezek közül egyik kategória sem olyan, amivel eszembe jutna szexuális kapcsolatot létesíteni."

Ez után viszont a próba közben Spacey túlzottan is közel ült Harryhez, és rátette a combjára a kezét, amitől a fiú már gyanakodni kezdett: felállt, és átment a kanapé másik szélére, de erre Spacey is felállt, utána ment, és újra egészen szorosan mellé ült. Mindezt Richard Dreyfuss nem vette észre, annyira bele volt merülve a szövegkönyvbe.

"Leültem, és a lábamra helyeztem a kezem, jelezve, hogy az az én territóriumom, de Kevin jelentős erőfeszítéssel beerőltette a kezét a kezem és a combom közé" - írja Harry. Spacey ez után "centiméterről centiméterre" feljebb csúsztatta a kezét a combján egészen az öléig, aztán "befejezte az útját, és már egészen a kezében voltam". Harry finoman próbálta figyelmeztetni Spacey-t, hogy ne csinálja, mert úgy érezte, ha botrányt csap, azzal veszélyezteti az apja karrierjét.

Harry Dreyfuss sokáig nem mondta el a történetet az apjának sem, csak bulikban mesélte el mindenkinek, hogy egy jót röhögjenek rajta. Most viszont Rapp és a többiek kiállása miatt mégis nyilvánosságra tudta hozni: "Kevin Spacey egy szexuális ragadozó. Mégis, mindeddig nem gondoltam, hogy lehetséges lenne erről komolyan beszélni."

Richard Dreyfuss azt írta, "hihetetlenül büszke" a fiára. Kevin Spacey ügyvédje pedig közölte: a sztár "abszolút tagadja a vádakat".