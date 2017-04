Megtaláltuk az év dalát!

Április 16-án, vasárnap este tartottuk, immár negyedszerre az Index Dalversenyét, ahol az előző év legjobb magyar dalát kerestük. A több száz jelentkezőből először 30, majd az élő döntőre öt zenekar maradt:

40 Days

Slow Village

Gustave Tiger

Ricsárdgír

Szabó Benedek és a Galaxisok

A nyertest a négyfős zsűri választotta ki:

Prieger Zsolt: Az Anima Sound System alapítója, producer, és alkalmi könnyűzenei újságíró. Legutóbbi interjúnk vele itt olvasható.

Nagy Adri: Zeneipari pályáját a pécsi Szenes Klubban kezdte szervezőként, majd a Szigethez került, ahol 6-7 éven keresztül dolgozott szezonalisan. Később az A38-on lett koncertszervező, és innen került át az Akváriumhoz már programigazgatónak. Három év után aztán a Universal kiadónál lett A&R-os, ahol az összes magyar előadóért felelt. Jelenleg a Quimby menedzsere.

Horváth Renátó: A Budapest Showcase Hub és a zenei licenceléssel foglalkozó Eastaste alapítója, illetve ő indította el és működtette Magyarországon a nemzetközi Balcony TV-t éveken át. Korábban olyan zenekarok menedzselésével és promóciójával foglalkozott, mint a Volkova Sisters vagy Zagar. A vele is készült interjúnk a BUSH-ról itt olvasható.

Klág Dávid: Az Index kultúra rovatának vezetője, korábban dolgozott az MTI-nél, a Time Out-nál, a Recordernél és a Cinknél, illetve éveken át szervezte külföldi zenekarok koncertjeit Budapestre a Holalóval, valamint ezt a cikket is gépeli éppen.

A zsűri pedig úgy döntött, hogy

a nyertes a Gustave Tiger lett a Senki se tenger című dallal.

A Gustave Tiger harmadjára szerepel a Dalversenyen, két éve a döntőbe is jutottak, most viszont sikerült azt meg is nyerniük.

A Gustave Tiger kiemelt médiamegjelenést kap az Index felületén, illetve egy fellépési lehetőséget az idei Sziget fesztiválon. Az utolsó pillanatban azonban beugrott még egy nyeremény az Omniteque filmes rental és produkciós cégnek köszönhetően. Mivel az Omniteque alapítói nagyon szeretik a Stenket és a dalversenyt, ezért felajánlották, hogy állják a győztes zenekar klipforgatását:

egy 5 fős filmes stáb ingyen (garantált, ha a klip július végéig leforog)

minden, az Omnitheque weblapján fellelhető felszerelés (köztük a két teljes profi kameracsomag) használata ingyen

kreatív koncepció fejlesztés (igény szerint)

utómunka (fényelés, vágás)

Gratulálunk a Gustave Tigernek! A Dalverseny döntőjéről hétfőn érkezik a videós beszámolónk is, az eredményhirdetést élőben lehetett nézni a Stenk Facebookján.