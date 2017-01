Azt már jó ideje tudom, személyes érintettség okán is, hogy a TEK és a rendőrség elképesztő erőkkel készül az orosz elnök budapesti látogatására: gyerekeim iskolájában csütörtökön nem lesz tanítás (mondjuk talán ezt megtudhattuk volna hamarabb is, mint egy héttel a szünnap előtt), mert a tiltott védett zónában van, a suli környékén már az elmúlt napokban rendőrök mozgolódtak, kikerültek a parkolni tilos táblák, és megesküdnék arra, hogy egy reggel kamerával csatornába mászó munkásokat is láttam. Na jó, kávé előtt volt még, de komolyan annak tűntek.

Az viszont csak most tűnt fel, hogy a rendőrség a honlapján hétfőn kora este pofás kis térképgyűjteményben tüntette fel, mikor hová megy az orosz elnök Magyarországon. Az Egymillióan A Paintben Piros Ceruzával Vagy Vékony Filccel Átrajzolt Képek Facebook-csoport támogatásával készült térképekből most tényleg csak egyet emelnék ki; ez a leglátványosabb (bár a harmadik a legjobb abból a szempontból, hogy az egy komplett városrész lezárásáról árulkodik). Egyébként pedig ha egy jól átlátható térképen is tájékozódna arról, mi várható a következő kép napban lezárásfronton, ajánlom cikkünket.