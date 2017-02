Vagy legalábbis úgy néz ki, miután idén szokatlanul sok medúzát sodort partra az óceán Queensland partjainál.

Charlotte Lawson, egy brisbane-i lakos le is fotózta a jelenséget. Szerinte minden évben megfigyelhető, de ennyit, mint idén, még sosem látott. Azt is elmondta, általában egy hétig borítják a medúzák a partot, de az idei akár hosszabb ideig is tarthat. Ennek egyébként nem feltétlenül örülnek a helyiek, ugyanis a partra vetett medúzáknak már most kellemetlen szaguk van.

(Brisbane Times)