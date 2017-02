Végre van valami, amiben nem kullogunk tíz éves lemaradással a világ után! Mivel egy kispesti lakótelepen nőttem fel, már egészen kis koromban megfigyelhettem, ahogy Bonanza Banzai és Depeche Mode tetkós nácik gyülekeznek a házunk előtti játszótéren, és indulnak együttes erővel a Pecsába Depeche Mode klubra. Azóta se értem az összefüggést, de most sikerül kicsit közelebb jutnunk, ugyanis egy interjú során Richard Spencer (tudják az alt-right vezér, aki azután mémesedett, hogy leütötték) kijelentette, hogy ha van általuk felkent zenekara a mozgalomnak, akkor az a Depeche Mode, mert egész életében rajongója volt a zenekarnak.



A Dave Gahanék szóvivője villámgyorsasággal reagált a kijelentésre. Szerinte nevetséges, amit Spencer mond. A zenekarnak semmi köze nincs, se Spencerhez, se az alt-right mozgalomhoz. Sajnos az általam fent említett kispesti klánra vonatkozóan nem mondott semmit, így továbbra is csak csodálkozni tudok azon, hogy miért volt itthon a nácik nagy kedvence a Depeche Mode a kilencvenes évek elején, és miért nem volt valaki közülük, aki beszél annyira angolul, hogy lefordítsa és értelmezze a People Are People szövegét?