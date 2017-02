A szerdai Brit Awards gálán két ügyefogyott csontváz figurája is feltűnt a színpadon Katy Perry és Skip Marley műsora alatt. A köztudottan Clinton-párti énekesnő üzenetét nem volt nehéz kiolvasni, hiszen a bábuk pont úgy voltak felöltözve, ahogy Theresa May és Donald Trump a brit miniszterelnök januári, fehér házi látogatásakor, amit az interneten is hamar kiszúrtak persze.

Did anyone else realise the skeletons on Katy Perry's Brit Awards performance is Theresa May and Donald Trump?* #BRITs2017 pic.twitter.com/0Li55hMHV4