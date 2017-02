Aki kicsit is otthon van a videojáték-iparban, az tudja, hogy a Nintendo egy kölykeit védő anyatigris vehemenciájával tudja megsemmisíteni a szerzői jogait megsértő projekteket (még akkor is ha, esetleg egyik-másik puszta rajongásból született). Most egy japán gokartos céget pereltek be, mert a cég naiv kreatívjai kitalálták, hogy a gokartokat felpimpelik úgy, hogy a Mario Kart című népszerű partijáték kocsijaira emlékeztessenek, illetve Mario- és Luigi-jelmezzel teszik teljessé a fizetős ügyfeleknek a Mario Kart-élményt. A cég persze megpróbált trükközni, és nem Mario Kartnak hívta a vállalkozását, hanem úgy, hogy

Marika.

Hogy, hogy nem, Marika weboldala már nem elérhető.