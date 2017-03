Péntektől 22 brit McDonald'sban telefonnal is lehet rendelni, ami annyit tesz, hogy sorbanállás helyett az appban is ki lehet választani, amit szeretnénk, és a készüléken keresztül fizethetünk is, ami után az asztalunkhoz hozzák a kaját.

A Buzzfeed csinált egy gyorstesztet, és arra jutottak, hogy telefonos rendeléssel 40 másodperccel hamarabb jött ki, amit kértek, mintha a hagyományos utat választották volna. Persze, ez még nem jelent semmit, egy minta nem minta, mindenesetre a cég azt tervezi, hogyha bejön a fogyasztóknak, év végére a legtöbb brit Mekiben lehet majd így rendelni.