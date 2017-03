12 ezer euróért ment el egy matricás album, amibe az 1970-es futball-világbajnokság résztvevőit ragasztották be, ráadásul kétszer is aláírta Pelé, szóval ezért licitáltak rá Európából mindenhonnan, még Magyarországról is.

A Panini-kiadvány már csak azért is nagy szám, mert több mint ötvenéves, és megvan benne mind a 271 beragasztható futballista. Az albumok értéke amúgy minden egyes Európa-bajnokság és világbajnokság után növekszik, szóval ha gyerekkorában teleragasztott egy ilyen albumot, ássa elő a padlásról, hátha ebből gazdagszik meg.