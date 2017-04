Szegény Arsenal-edzőnek nem sok támogatója maradt már, tegnap a Wrestlemania közönségében is felbukkant egy "Wenger out" transzparens.

Persze az eddigi legjobb találat – azt is hozzávéve, hogy a londoni Trump-ellenes tüntetésen is volt ilyen transzparens – a múlt heti Új-Zéland-Fiji meccsen volt, ahol volt vagy 10 néző, de ott is kint volt, hogy Wenger out.