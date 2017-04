Ez a fotó mindenkinek megvan, ugye? És sajnos az is, hogy Carrie Fisher tavalyi halála után már sosem készülhet hasonló. Mark Hamill (Luke Skywalker) és Harrison Ford (Han Solo) azért így is megtalálták a módját, hogyan csalják elő a rajongók könnyeit, és beálltak ebbe a pózba Carrie Fisher lányával, Billie Lourddal, aki egyébként Leia tábornok mellett szerepelt a hetedik Star Wars-filmben is.

Aztán még egy szívfacsaró videót is kiadtak Carrie Fisherről azon a floridai ünnepségen, amit annak örömére szerveztek, hogy épp 40 éve mutatták be a legelső Csillagok háborúját. (via)