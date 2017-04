Donald Trump idősebb lánya, Ivanka elképesztően népszerű Kínában. A jelenségnek utánajáró NBC News szerint számos online rajongói klubja is van a helyi közösségi médiában, az egyiknek például "Ivanka Istennő" a neve, és több mint 12 ezer követője van.

Ivanka Trump ügyvédei folyamatosan jegyeztetik be a védjegyeket az országban, hogy megállítsák a nevével meggazdagodó kínai cégeket. Van már a nevén futó ékszer, fehérnemű, matrac, bébitáp, és még ki tudja micsoda. Eddig 16 márkaneve van bejegyezve Kínában, és több mint harminc további jóváhagyásra vár.

Hu Hszing-tou, a Pekingi Műszaki Egyetem közgazdásza szerint a népszerűség Ivanka kínaiak felé mutatott barátságos gesztusainak köszönhető, aminek a két ország közötti viszony kiéleződése közepette különösen örültek az emberek.

Amikor például Hszi Csin-ping kínai elnök meglátogatta Donald Trumpot, Ivanka ötéves lánya, Arabella egy tradicionális kínai dalt énekelt el neki, amit persze a büszke anyuka ki is posztolt Twitterre, több millió kínai legnagyobb megelégedésére:

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO