Az áprilisi átadás csúszik egy kicsit, de már a végéhez közeledik az építkezés, az első dolgozók pedig hamarosan elkezdenek beköltözni az Apple anyahajójába. Az épülettel kapcsolatban kb. minden részlet elképesztő. 5 milliárd dolláros beruházás, ami forintba átszámolva olyan sok pénz, hogy le sem merem írni.

13 ezer ember fog itt dolgozni nemsokára, viszont csak 11 ezer parkolóhely lesz a garázsban, úgyhogy biztos lesznek majd viták, veszekedések a későn érkezők között.

Ez egy egészen friss légifotó az építkezésről, április 28-án készült:

$5 billion will house 13000 employees in over 2.8 million square feet of office space and will have nearly 80 acres of parking to accommodate 11000