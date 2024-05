Az új villalakónak erre több oka is van: svájci rendszámú autója van, a telefonszáma is külföldi, nincs nála apró, nem tud jegyet venni.

Fotó: RTL

Szerda este a Fókusz riportjában derült ki, hogy két új villalakóval bővült a ValóVilág12 villája. Bottlik Dávid, azaz VV Dudu és Bárány Veronika, azaz VV Vera költözött be, akikről rögtön ki is derült néhány érdekes dolog: míg a 23 éves fiatalember azzal dicsekedett, hogy bulizás előtt két órát foglalkozik a hajával, hogy tökéletesen álljon és ennek érdekében azt sem bánja, ha sokat késik, addig a 25 éves szőkeség azt árulta el magáról, hogy nem bírja elviselni a körülményes embereket, főleg ha éhes vagy fáradt, de furcsa gyűjtőszenvedélyéről is lerántotta a leplet.

VV Vera nem titkolja: már több százezer forint parkolási bírságot halmozott fel, amelyek a játék végéig biztosan kifizetésre várnak.

„Ez az egyik fő motiváció nekem, hogy megismerjem önmagam, a határaimat. Illetve a pénz, amivel

az első dolgom az lesz, hogy a parkolási bírságaimat szeretném kifizetni, hogy végre megkaphassam a parkolói matricámat. Mert svájci rendszámom van, illetve a telefonszámom is külföldi, nincs nálam apró, nem tudok jegyet venni, meg hát sokszor voltam úgy vele, hogy csak egy öt perce ugrok be nyilván. Ez így el lett hanyagolva, majd gyűltek ott az anyósülés alatt a bírságok, el lett felejtve, nem fizettem be

– magyarázta az újdonsült valóságshow-szereplő, aki állítja, semmilyen bosszantó körülmény nem térítheti le a nyeremény felé vezető útról.

VV Vera bemutatkozó kisfilmje ide kattintva tekinthető meg.

(via RTL)