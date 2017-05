Zoli május 14-én elindult bevásárolni Salgótarjánban. Nem az ABC-be ment, csak a mellette lévő parkolóba, mert a kábítószert ott árulják, nem a hentespultnál. Az eladót Dávidnak hívták, aki valljuk be, nem tartotta magát a kereskedői etika egyik alapszabályához: ha jól értjük a Police.hu közleményét, Dávid egyszerűen kikapta a lóvét Zoli kezéből, a pénz ellenértékeként viszont nem adta oda neki a megvásárolni kívánt terméket, nem annyit vagy nem olyan minőségűt adott, amennyit kellett volna.

Zolit mindenesetre nagy méltánytalanság érhette, nagyon pipa lehetett, mert törvénytisztelő állampolgárként azonnal hívta is a rendőröket. Kis hiba csúszott azonban a számításába, és lehet, hogy egy életre megrendült a bizalma a rendőrségben. Amikor ugyanis a nyomozók rövid úton előkerítették Dávidot, nemcsak nála, de Zoli lakásán is házkutatást tartottak, sőt Zoli kocsiját is átvizsgálták. És vajon mit találtak Zoli gépjárművében? Hát kábítószert. Mindkettejüket elfogták, Dávidot kábítószer-kereskedelemmel és lopással gyanúsítják, Zolit kábítószer birtoklás vétségével.

Interneten és parkolókban mindig körültekintően vásároljanak! Ezt nemcsak én mondom, a fogyasztóvédelem is mondhatta volna.