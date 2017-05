Csütörtökön Manchesterben gyűltek össze egyperces néma csenddel megemlékezni a terrortámadás áldozatairól a város lakói. A néma csendet egy nő törte meg az Oasis 1995-ös száma, a Don't Look Back In Anger (Ne nézz vissza haraggal) eléneklésével, majd a többiek is csatlakoztak hozzá könnyek közt.