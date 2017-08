Nem tudta ezt az amerikai turista, aki lelkes karlendítéssel gondolta megmarkolni a couleur locale-t most hétvégén Drezdában, vagy csak félreértette egy kicsit a Zeitgeistet. Az is lehet, hogy ezekkel a nüanszokkal nem is törődött annyira, a vérében jelentékeny volt a véralkoholszint, egy Makarenkón nevelkedett helyi polgár mindenesetre arcára mért ütéssel jelezte, hogy ácsi, és még a rendőrök is eljárást indítottak ellene.

Múlt héten két kínai kapott ugyanott ugyanezért 500 eurós büntetést a náci jelképeket tiltó német törvények értelmében.

(DW)