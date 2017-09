Elindult az idei Coop Rally Albertirsáról

- számol be nagy örömmel az MTI. Az egész, valószínűleg tökéletesen érdektelen hír csak annyiban üt el sokmillió társától, hogy itt az MTI annyira benne volt boogie-ban, hogy azt is elfelejtette leírni, hogy mi is ez az esemény. Valami árleszállítás? Áremelés? Bicikliverseny sok reklámmal? Sok reklám autóversennyel? Összejön az összes alkalmazott valami nagygyűlésre? Összeszedi magát a cégcsoport és jobb szolgáltatást kíván nyújtani? Óriási Nébih-ellenőrzés az összes problémás Coopnál?

Sajnos az MTI nem se árulja el, hogy mégis mi ez, pedig kifejezetten hosszabban, 2318 karakterben írnak a titokzatos eseményről. Én pedig csak azért se fogom megnézni, nehogy valami gerillamarketing legyen.

Annyit tudunk meg, hogy ismeretlen összegű állami és/vagy EU-s pénzt pumpál ebbe a kormány. De ez szinte mindenre igaz, ahol vannak ismerőseik, úgyhogy inkább hallgassuk meg azt, ami által viszont valójában nevezetes Albertirsa:

Alább a tamáskodóknak a teljes szöveg:

Elindult az idei Coop Rally Albertirsáról Albertirsa, 2017. szeptember 14., csütörtök (MTI) - A kormány és a Földművelésügyi Minisztérium célkitűzése, hogy a magyar családok asztalára minden nap kiváló minőségű, egészséges élelmiszerek kerüljenek - mondta a szaktárca agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára csütörtökön az MTI-nek Albertirsán, a Coop Rally első állomásán. Feldman Zsolt kijelentette, a Coop csoport törekvései és célkitűzései egybeesnek az FM és a kormány céljaival, ezért is támogatja a minisztérium évek óta a Coop Rallyt. A 2014 végéig tartó uniós pénzügyi ciklusban az élelmiszeripart mostohagyerekként kezelték, ám ezt követően a 90 000 dolgozót foglalkoztató iparág - a második legnagyobb feldolgozóipari ágazat - fejlesztéséről határozott a kormány. Ennek érdekében mintegy 300 milliárd forintos forrást is biztosított a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP), valamint a vidékfejlesztési program forrásaiból. Ezt a pénzt a mikro-, kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére lehet felhasználni pályázati úton az élelmiszeriparban. A nagyvállalatok, amelyek szintén fontos szereplői az ágazatnak, nemzeti forrásból kaphatnak pénzt a fejlesztésekre. Így a folyamatos fejlesztéssel elérhető az a célkitűzés, hogy a magyar üzletek polcai belföldi előállítású árukkal teljenek meg, és döntő többségben a jó minőségű magyar élelmiszeripari termékek kínálatából választhassanak a vásárlók. A Coop Rally első állomásán, Albertirsán Losó Adrienn, a Mirelite Mirsa Zrt. igazgatója az MTI-nek elmondta: a vállalkozásnál átlagosan 215-en dolgoznak, de a feldolgozási szezonban akár 300-350 főre is szükség van. A cég árbevétele a múlt évben 3,5 milliárd forint volt, 3 százalékkal több, mint 2015-ben. A vállalat az idei évben is növekedést tervez - mondta a Mirelite Mirsa Zrt. igazgatója. A cég az elmúlt években mintegy 1,5 milliárd forintot fordított különböző technológiai fejlesztésekre. Ennek keretében vásárolt egy új telephelyet is Cegléden. A vállalat 40 000 tonna gyártó kapacitással rendelkezik, amelyet nem mindig tud kihasználni, azaz van tere a fejlődésnek. A gyártás nagy részét a zöldségelőállítás teszi ki - például csemege kukorica, zöldborsó - a tésztás és a gyümölcsös termékek pedig azonos arányt képviselnek - mondta Losó Adrienn.