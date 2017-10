A 2018-as orosz futball-világbajnokságra gőzerővel készülnek Jekatyerinburgban is, ahol javában folynak a helyi stadion építési munkái. A nemrég nyilvánosságra került képek alapján jól látható, hogy a kör alakú építményhez egy-egy hatalmas lelátót építettek két oldalról, hogy minél több nézőt be tudjanak fogadni az itt rendezendő mérkőzésekre.

12 Galéria: Elképesztő ideiglenes lelátót építettek a jekatyerinburgi stadionhoz Fotó: ru.fifa.com

A lelátókra azért volt szükség, mert a stadion eredetileg csak 27 ezer férőhelyes, és a Fifa azt mondta, ez kevés, 45 ezer hely kell, ezért ezzel a dermesztő megoldással nyernek a vb idejére még 18 ezer helyet.

A körülbelül 10-15 emelet magas fém szerkezetek legmagasabb pontja egy szintben, de talán még magasabban is van mint a stadion teteje, és 9-9 ezer bátor ember tud majd helyet foglalni rajtuk. A neten szélsebesen terjedő fenti képhez egy kommentelő azt írta, hogy a szurkolók jobban teszik, ha tartózkodnak a csoportos ugrálástól. Ha sokáig nézzük, még a visszafogott hullámzás is kockázatosnak tűnik. Érdemes a galéria képeit megnézni, a gigastruktúra önmagában is roppant izgalmas, hát még ülni rajta mekkora élmény lesz!