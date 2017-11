Miniszterelnöki tanácsadóként a sportfejlesztésben végzett áldozatos munkájáért Mattyók Aladár-díjat kapott Takács Mihály, aki már 1999-ben Felcsúton dolgozott a magyar labdarúgásért, három éve pedig a Puskás Akadémia főigazgatója.

A díjat Seszták Miklós fejlesztési miniszter adta át, természetesen Felcsúton október 30-án.

A pár napos csúszásért Takács Mihály örökbecsű ünnepi beszédével kárpótolnék mindenkit:

„A díj névadója mellett az is jelképes, hogy október 23. apropóján vehettem át az elismerést, mert a forradalmárokhoz hasonlóan én is olyan ember vagyok, aki nem nyugszik bele a szürkeségbe, hanem a haladás, folyamatos fejlődés híve vagyok. Pedagógusként és jelenlegi munkaköreimben is azon voltam-vagyok, hogy a fejlődést és a közjót szolgáljam. Büszke vagyok az elismerésre, de számomra ennek leginkább az az üzenete, hogy még többet dolgozzam, mind ezen területen, mind az akadémián a magyar labdarúgásért.”