Nem véletlenül szokták az újságírók azt írni Gurbanguly Berdimuhamedow Türkemnisztán elnökéről, hogy keménykezű vezető. A türkmén elnök gyúrós, katonás önpromójához képest a dzsúdós, félmeztelenül horgászó Putyin egy huszadrangú csicska.

A videót az állami média készítette, viszont a vágásért és a kellemes zongoraszóért már a helyi ellenzék a felelős a BBC szerint.

Akinek nem elég a biciklizve kosárlabdázó diktátor, annak itt egy korábbi, militárisabb mű, amiből kiderül: a Türkminátor a késdobálásban is otthon van és a fegyvereket sem veti meg. Az aláfestő zenét itt is az ellenzék választotta, és ők vágták be a jeleneteket Schwarzenegger Kommandójából is.