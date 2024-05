Péntek este újabb VIP adással jelentkezik a TV2 Zsákbamacska című műsora, melyben ezúttal Fésűs Nelly és nagyobbik lánya, Horváth Csenge is szerencsét próbál. A gameshow-ban szokás szerint jelmezt öltenek a sztárjátékosok is, hogy a nézőket és egymást is szórakoztassák.

Fésűs Nelly és lánya sem marad ki ebből: míg a színésznő Morticia Addamsnek, addig lánya Wednesday-nek öltözik a stúdióban, ami a rajongók szerint tökéletesen passzol az anya-lánya pároshoz.

Ma este Morticia és Wednesday Addams játszik a Zsákbamacskában

– írta a képekhez a színésznő, akinek sötét haja miatt nem kellett nagyon átalakulnia. Korábban pályatársa, Trokán Nóra is beöltözött az Addams Family egyik szereplőjének: Horváth Csengéhez hasonlóan ő is Wednesday-t választotta.