A fiatal szerint nem szabad reagálni a bántó szavakra, mert azzal csak szítani lehet a tüzet.

A Mokka vendége volt hétfő reggel Horváth Csenge, akit arról faggattak a műsorvezetők, hogy bírkózik meg a sok bántó kommenttel, amit online kap, valamint milyen kritikákkal szokták betalálni őt.

Mint mondta, elsősorban azzal bántják, hogy protekciós, és csak híres szülei végett tart ott, ahol. Épp ezért nemrég meg is osztott közösségi oldalán egy interjú-részletet, amelyben arról beszélt, ha visszamehetne az időben, megkérné édesanyját, ne mutogassa őt gyerekként.

Nyilván ezzel ő már nem tud mit csinálni, ha szeretné, ha nem, akkoriban még ki gondolta volna, hogy ilyen egy elkorcsult világ lesz az internet által. Egy büszke anyukáról beszélünk, aki tök egyértelmű, hogy büszkén mutogatja a gyerekét, csak hát nyilván aztán kicsit megfordult közben a világ.

Emellett sokszor szembesül azzal is, hogy valótlanságokat állítanak róla az emberek.

„Nagyon igyekszem odafigyelni, hogy a magánéletemről a lehető legkevesebbet osszak meg, de még így is ki tudják forgatni azt a két mondatot, amit esetleg elmondok, még így is ki tudnak találni olyan dolgokat, aminek köze sincs a valósághoz. Ezt is meg kell tanulni kezelni, teljesen felesleges elkezdenem magyarázni a bizonyítványomat, mert én tudom, az én szerettei, hozzám közelállók tudják, hogy mi az igazság, a többivel meg most mit tudok csinálni?” – jelentette ki a fiatal, a vele egykorú lányoknak pedig azt tanácsolta, nem foglalkozzanak a jött-ment emberek véleményével, mert az arra történő reakcióval úgyis csak szítanák a tüzet.